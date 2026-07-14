Lastwagen übersieht Frau samt ihrer Hunde: Was dann passiert, treibt Tränen in die Augen

Roseville (Kalifornien/USA) - Es sollte ein schöner Spaziergang werden und endete in einer Katastrophe: Während einer entspannten Gassirunde übersah ein Lkw die gehörlose Hundebesitzerin Linda Sekany samt ihrer drei Fellnasen - Dugan, Jersey sowie Lafter - und zerstörte das Leben der Frau binnen weniger Sekunden.

Während eines Spaziergangs durch die kalifornische Nachbarschaft verlor Linda Sekany drei ihrer engsten Wegbegleiter. © Screenshot/GoFundMe/Lisa Kunzman

Die Tierliebhaberin Linda war gerade in ihrer kalifornischen Nachbarschaft Roseville unterwegs, als sich das Unglück ereignete. "Ich sah den Lastwagen. Er stand da, und ich dachte: 'Gut, er wartet, bis wir die Straße überquert haben', was ja auch richtig ist. Im nächsten Moment fuhr er los und überfuhr uns einfach", berichtete sie gegenüber KCRA.

Infolge des Aufpralls sei sie nach eigenen Angaben mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Linda selbst überlebte den Unfall ohne schwerwiegende Verletzungen - für einen ihrer Hunde kam nach dem Vorfall jedoch jede Hilfe zu spät. "Dugan ist an einem Herzstillstand gestorben."

Lafter und ihr Assistenzhund Jersey, die bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt wurden, kamen in eine Notfallklinik für Vierbeiner. Doch bereits kurze Zeit später erhielt Linda die nächste erschreckende Nachricht - Jersey erlitt einen Beckenbruch. Schweren Herzens entschied sein Frauchen, den Rüden einzuschläfern zu lassen.

"Ich habe alle Möglichkeiten durchgespielt, was wir tun können, aber am Ende gab es keine gute Lösung. Ich konnte ihn nur noch gehen lassen". Auch ihr dritter Hund Lafter überlebte den Vorfall infolge eines Traumas nicht. Binnen weniger Stunden verlor die Hundebesitzerin drei ihrer engsten Begleiter.

Der Verlust ihrer Haustiere traf Linda mitten ins Herz - besonders der Tod von Jersey. Mehrere Jahre unterstützte der Assistenzhund die gehörlose Frau in ihrem Alltag, etwa durch das Anzeigen von Signalgeräuschen.