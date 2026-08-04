Aus Überforderung abmagern lassen: Hund Armani will Drama vergessen und endlich geliebt werden

Bergheim - Auf die Plätze, fertig, los! Das Tierheim Bergheim sucht ein neues Zuhause für Wirbelwind Armani. Geht der Wunsch der putzigen Fellnase bald in Erfüllung?

Dieser drollige Vierbeiner möchte den Zwinger verlassen und in ein neues Zuhause ziehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Mit dem Mix aus lieben Worten, jeder Menge emotionaler Hintergründe und einem drolligen und aufgeweckten Video haben die Tierretter am Montag Armani den mehr als 50.000 Fans des Tierheims vorgestellt.

Das Ziel: so schnell wie möglich ein schönes, sicheres Zuhause bei liebenswerten Menschen finden.

Denn wie das Tierheim mitteilt, hat es das Schicksal in der Vergangenheit nicht allzu gut mit Armani gemeint ... "Armani kommt aus einer Familie mit mehreren Tieren und Kindern. Er wurde abgegeben, weil seine Besitzer überfordert waren."

Offenbar auch damit, die kleine Fellnase regelmäßig zu füttern und sich gut um ihn zu kümmern. "Als er zu uns kam, war er sehr abgemagert und sein Fell war schuppig", heißt es im Beitrag.

Gesundheitlich hat die fünf Jahre alte Französische Bulldogge größtenteils keine Probleme - lediglich Spezialfutter und Schilddrüsentabletten muss Armani schlucken.