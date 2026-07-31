Erst vergiftet, dann verlassen: Katze Christie-Noel sucht nach Rettungsdrama neues Zuhause

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Katze Christie-Noel aus dem Tierheim Bergheim sucht händeringend nach einem neuen Zuhause. Geht ihr Wunsch jetzt in Erfüllung?

Von Maurice Hossinger

Bergheim - Auf der Suche nach einem Zuhause fürs Leben rührt das Tierheim Bergheim stark die Werbetrommel für eine der süßesten Bewohnerinnen. Wer hat noch ein Plätzchen frei?

Katze Christie-Noel möchte das Tierheim Bergheim schon sehr bald verlassen.
Katze Christie-Noel möchte das Tierheim Bergheim schon sehr bald verlassen.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Diese Frage wollen die Tierretter so schnell wie möglich beantworten und Katze Christie-Noel so zu neuem Lebensmut verhelfen.

Nach ihrer dramatischen Einlieferung vor einigen Wochen hat sich bislang noch nicht der passende menschliche Deckel für die Samtpfote gefunden.

Die Europäische-Kurzhaar-Katze kam einst mit schwersten Vergiftungen in eine Tierklinik und musste über Wochen hinweg mit entzündeten, offenen Beinchen leben.

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Mittlerweile hat sich die Zwölfjährige von den Strapazen erholt und will deshalb aus dem Tierheim ausziehen.

"Solange Christie-Noel noch kein Zuhause gefunden hat, muss ihr Plüschtier für Kuscheleinheiten herhalten", heißt es zum Start des neuesten Instagram-Beitrags zu einem süßen Foto.

Potenzielle Interessenten - die es wirklich ernst mit ihr meinen und ihr eine neue Chance geben möchten - können sowohl telefonisch unter 022714824124 als auch per E-Mail ein Kennenlernen mit Christie-Noel und ihren Vermittlern organisieren.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

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