Erst vergiftet, dann verlassen: Katze Christie-Noel sucht nach Rettungsdrama neues Zuhause

Bergheim - Auf der Suche nach einem Zuhause fürs Leben rührt das Tierheim Bergheim stark die Werbetrommel für eine der süßesten Bewohnerinnen. Wer hat noch ein Plätzchen frei?

Katze Christie-Noel möchte das Tierheim Bergheim schon sehr bald verlassen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Diese Frage wollen die Tierretter so schnell wie möglich beantworten und Katze Christie-Noel so zu neuem Lebensmut verhelfen.

Nach ihrer dramatischen Einlieferung vor einigen Wochen hat sich bislang noch nicht der passende menschliche Deckel für die Samtpfote gefunden.

Die Europäische-Kurzhaar-Katze kam einst mit schwersten Vergiftungen in eine Tierklinik und musste über Wochen hinweg mit entzündeten, offenen Beinchen leben.

Mittlerweile hat sich die Zwölfjährige von den Strapazen erholt und will deshalb aus dem Tierheim ausziehen.

"Solange Christie-Noel noch kein Zuhause gefunden hat, muss ihr Plüschtier für Kuscheleinheiten herhalten", heißt es zum Start des neuesten Instagram-Beitrags zu einem süßen Foto.