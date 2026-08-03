Von schlechter Haltung zur Traumfamilie? Einäugiger Senior will noch mal so richtig Glück haben

Wurzen (Sachsen) - Pepper musste in seinem Leben einiges durchstehen. Mit der Unterstützung des Tierschutzvereins Wurzen soll nun alles anders werden.

Pepper stammt aus schlechter Haltung. Mit 16 Jahren möchte er nun die schönen Seiten des Lebens genießen. © Bildmontage: Instagram/Tierheim Wurzen

Obwohl Pepper mit seinen 16 Jahren eigentlich eher zu den Hunden gehört, die den Tag etwas ruhiger angehen, steht seine Welt nun Kopf.

Erst im Juni hat sich für den Mischling einfach alles geändert. "Pepper kommt aus schlechten Haltungsverhältnissen und wurde uns zur pfleglichen Betreuung übergeben", schreiben die Helfer in einem Beitrag auf Facebook.

Aufgrund seines Alters sei er "nicht mehr ganz so gut zu Fuß" unterwegs. Zudem fehle ihm ein Auge, was ihn aber nicht weiter beeinträchtige.

Damit der freundliche Rüde doch noch erleben darf, wie schön es sein kann, mit Menschen zusammenzuleben, brauche es jetzt jede Menge Glück.