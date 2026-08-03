Von schlechter Haltung zur Traumfamilie? Einäugiger Senior will noch mal so richtig Glück haben
Wurzen (Sachsen) - Pepper musste in seinem Leben einiges durchstehen. Mit der Unterstützung des Tierschutzvereins Wurzen soll nun alles anders werden.
Obwohl Pepper mit seinen 16 Jahren eigentlich eher zu den Hunden gehört, die den Tag etwas ruhiger angehen, steht seine Welt nun Kopf.
Erst im Juni hat sich für den Mischling einfach alles geändert. "Pepper kommt aus schlechten Haltungsverhältnissen und wurde uns zur pfleglichen Betreuung übergeben", schreiben die Helfer in einem Beitrag auf Facebook.
Aufgrund seines Alters sei er "nicht mehr ganz so gut zu Fuß" unterwegs. Zudem fehle ihm ein Auge, was ihn aber nicht weiter beeinträchtige.
Damit der freundliche Rüde doch noch erleben darf, wie schön es sein kann, mit Menschen zusammenzuleben, brauche es jetzt jede Menge Glück.
Für sein neues Zuhause wünschen sich die Wurzner im besten Fall ein Haus mit Garten und etwas Freilauf sowie ganz vielen Streicheleinheiten.
Solltet Ihr ein gemütliches Plätzchen für Pepper haben, meldet Euch via Facebook beim Tierschutzverein Wurzen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Tierheim Wurzen