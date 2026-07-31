Im Tierheim geboren: Zwei süße Welpen suchen ein Zuhause

Grimma - Von insgesamt fünf Geschwistern sind Coco und Crow die letzten beiden, die noch immer auf ein Zuhause warten. Damit auch sie so bald wie möglich aus dem Tierheim ausziehen können, suchen die Helfer mit Nachdruck nach einer liebevollen Familie.

Crow (l.) und Coco können es kaum erwarten, endlich ihre neue Familie kennenlernen zu dürfen. © Bildmontage: Facebook/Tierschutzverein Muldental e.V.

Noch vor wenigen Woche machten fünf kleine, schwarze Welpen als "Black Five Gang", wie sie von den Mitarbeitern des Tierschutzvereins Muldental genannt wurden, gemeinsam das Gelände des Tierheims unsicher.

Seither haben nun schon drei der Geschwister einen neuen Unterschlupf finden können. Nur für Coco und Crow sollte es bisher einfach nicht klappen.

Dabei sind die beiden mehr als bereit für einen Tapetenwechsel, denn sie kennen gar nichts anderes als die Räumlichkeiten des Tierheims. "Unsere Black Five Gang stammt aus einer Beschlagnahmung der Region, wobei ihre Mama trächtig sichergestellt wurde", berichten die Helfer in einem Beitrag auf Facebook.

Nachdem sie von Mama Delany in den vergangenen zweieinhalb Monaten fürsorglich großgezogen wurden, soll es endlich ans Ausziehen gehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fellnasen noch nicht stubenrein sind und auch alles andere noch lernen müssen.