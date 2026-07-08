Ausgebüxter Ziegenbock leistet sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

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Ein freilaufender Ziegenbock mitten in der Stadt? So geschehen in Eisleben. Und das Tier hielt seine Verfolger stundenlang zum Narren.

Von Hannes Rücker

Eisleben - Ein ausgebüxter Ziegenbock hat in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) für Furore gesorgt und eine Verfolgungsjagd verursacht.

Der Bock war dem Halter beim Abladen entwischt. (Symbolbild)
Der Bock war dem Halter beim Abladen entwischt. (Symbolbild)  © Frank Molter/dpa

Zunächst tauchte das braune Tier mit rotem Halsband an einer Straße in der Nähe eines Krankenhauses auf, wie es von der Polizei hieß.

Immer wieder überquerte es die Fahrbahn und entwischte seinen Verfolgern schließlich in eine unbekannte Richtung.

Doch der Ziegenbock hatte offensichtlich Gefallen an dem Ort gefunden und kam einige Stunden später wieder dorthin zurück.

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Es begann erneut eine längere Verfolgungsjagd um das Krankenhausgelände, bis das Tier schließlich auf ein umzäuntes Grundstück getrieben werden konnte.

Dort konnte der Ziegenbock unverletzt eingefangen und vom Halter abgeholt werden. Dieser gab an, dass ihm sein Bock beim Abladen entwischt war.

Demnach hatte er das Tier erst an diesem Tag übernommen. Künftig wolle er aber für geeignete Sicherheitsmaßnahmen sorgen.

Titelfoto: Frank Molter/dpa

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