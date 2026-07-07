Private Probleme und keine Kohle: Hündin Emma von Besitzer schmerzhaft im Tierheim abgegeben
Bergheim - Das Tierheim Bergheim rührt aktuell ganz kräftig die Werbetrommel für einen echten Spezialfall auf vier Pfoten. Aufrufe wie diese kommen nämlich äußerst selten vor!
Grund dafür ist die Rasse der zu vermittelnden Fellnase - bei Hündin Emma handelt es sich nämlich um einen Golden Retriever.
Doch die Vierbeinerin hat kein einfaches Leben. "Bevor ihr euch jetzt verliebt: Emma hat eine Erkrankung. Sie hat Epilepsie und muss morgens und abends regelmäßig ihre Tabletten bekommen", erklären die Tierretter innerhalb des Vorstellungs-Videos in den sozialen Medien.
Überhaupt erst ins Tierheim gekommen ist Emma, weil sich ihr ehemaliger Besitzer ihre medizinische Betreuung nicht mehr leisten konnte und sie daraufhin schweren Herzens im Tierheim abgeben musste.
"Er hat sie selbst übernommen und dann ist die Krankheit aufgetreten - er hat sie damals auch noch einstellen lassen, hatte dann aber viele private Probleme", heißt es im Video.
Kranke Hündin Emma: Tierheim Bergheim besteht auf eine dringende Sache
Im Idealfall kommt Emma künftig in Hände, die sich sehr gut mit ihrer Krankheit auskennen und wissen, worauf es innerhalb der Behandlung ankommt.
Eine Sache ist Emmas menschlichen Vermietern nämlich ganz besonders wichtig: "Dass sie regelmäßig ihre Medikamente pünktlich bekommt."
Mit Artgenossen versteht sich die Golden-Retriever-Dame übrigens bestens und ist obendrein ein "wirklich sehr, sehr lieber Hund. Emma ist sehr zugänglich und sehr verspielt", schwärmen die Mitarbeitenden über den frischen Neuzugang.
Das Tierheim bittet daher nur um Anfragen von ernsthaften Interessenten, die sich ein Zusammenleben mit Emma vorstellen können.
Sich melden und ein erstes Kennenlernen mit Emma vereinbaren können Interessenten sowohl telefonisch unter 022714824124 oder per E-Mail an [email protected]
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim