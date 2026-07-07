Private Probleme und keine Kohle: Hündin Emma von Besitzer schmerzhaft im Tierheim abgegeben

Bergheim - Das Tierheim Bergheim rührt aktuell ganz kräftig die Werbetrommel für einen echten Spezialfall auf vier Pfoten. Aufrufe wie diese kommen nämlich äußerst selten vor!

Golden Retriever Emma sucht nach einer neuen Bleibe bei Menschen, die sich mit ihrer Krankheit auskennen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Grund dafür ist die Rasse der zu vermittelnden Fellnase - bei Hündin Emma handelt es sich nämlich um einen Golden Retriever.

Doch die Vierbeinerin hat kein einfaches Leben. "Bevor ihr euch jetzt verliebt: Emma hat eine Erkrankung. Sie hat Epilepsie und muss morgens und abends regelmäßig ihre Tabletten bekommen", erklären die Tierretter innerhalb des Vorstellungs-Videos in den sozialen Medien.

Überhaupt erst ins Tierheim gekommen ist Emma, weil sich ihr ehemaliger Besitzer ihre medizinische Betreuung nicht mehr leisten konnte und sie daraufhin schweren Herzens im Tierheim abgeben musste.

"Er hat sie selbst übernommen und dann ist die Krankheit aufgetreten - er hat sie damals auch noch einstellen lassen, hatte dann aber viele private Probleme", heißt es im Video.