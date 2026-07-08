Zuckerschock im Tierheim: Gleich 17 Katzenbabys suchen eine neue Familie

Wittenberg - Gleich 17 Katzenbabys sind in den vergangenen Wochen im Tierheim Wittenberg untergekommen. Nun wird es so langsam Zeit, dass die Kleinen endlich ihre neuen Familien kennenlernen.

Die meisten der Katzenbabys hatte man ohne ihre Mutter gefunden. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Spielen, toben, kuscheln - seit einigen Wochen ist im Tierheim ordentlich Action angesagt.

Gleich 17 Katzenbabys haben in den vergangenen Monaten bei den Helfern Zuflucht gefunden. Davon hatte gerade einmal ein Trio das Glück, dass es weiterhin von seiner Mama großgezogen werden konnte. Die anderen 14 Katzenkinder hatte man entweder komplett verwaist oder zusammen mit den Geschwistern sich selbst überlassen gefunden.

"Umso schöner ist es zu sehen, wie aus kleinen Sorgenkitten mittlerweile eine fröhliche Rasselbande geworden ist", schreiben die Pfleger in einem Beitrag auf Facebook.

Im Tierheim genießen die verspielten Rabauken derzeit ein richtiges Paradies an Spielzeug, Kratzbäumen und sonstigen Attraktionen. Doch schon bald soll es an ihren Umzug gehen. Wie das Tierheim ankündigte, seien die Fellnasen schon seit Montag vermittlungsbereit.