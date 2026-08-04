Ausgerissenes Rennpferd in Not: Retter entdecken Tier auf Tausenden Metern Höhe

Lake Tahoe (Kalifornien/USA) - Vor wenigen Tagen sorgte eine außergewöhnliche Rettungsaktion in der kalifornischen Wildnis für ordentlich Aufsehen: Während des alljährlichen "Tevis Cups", einem rund 100 Meilen (circa 160 Kilometer) langen Distanzritt mit Pferden, nahm einer der teilnehmenden Vierbeiner Reißaus und verschwand spurlos in der Wildnis.

Nachdem ein Rennpferd während des berühmten "Tevis Cups" in der kalifornischen Wildnis das Weite suchte ... © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Butte County Sheriff

Wie das zuständige Sheriff Department auf Facebook mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstag um den Lake Tahoe. "Ein Reiter war abgeworfen worden, woraufhin das Pferd in der 'Granite Chief Wilderness' auf einer Höhe von 7200 Fuß [ca. 2200 Meter, Anm. d Red.] zurückblieb - in einem Gelände, das weder zu Fuß noch mit Fahrzeugen erreichbar war."

Dank eines im Sattel befestigten GPS-Trackers konnten die genauen Koordinaten des Tieres ermittelt werden. Das Problem: Es führten keine fahrtauglichen Straßen zu dem Rennpferd.

"Der Hubschrauber des Sheriff's Office startete mit Mitgliedern der 'North Valley Animal Disaster Group' - Spezialisten für technische Tierrettung - an Bord und flog zu den Koordinaten."

Am Ort des Geschehens angekommen, bestätigte die Besatzung des Helis den Standort des Pferdes. Zum Glück wies das Tier keinerlei Verletzungen auf.

"Ein Mitglied des Tierrettungsteams [...] koordinierte die Einrichtung eines Landeplatzes, sodass die Flugbesatzung landen und gemeinsam mit dem Veterinärteam [...] einen Plan ausarbeiten konnte."