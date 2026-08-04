"Stachelig und süß": Igel-Alarm bei Rewe, zwei Polizeistreifen rücken aus
Mühlheim am Main - Einbruchalarm in einem Rewe-Markt: Doch als die Polizei eintraf, stießen die Beamten auf einen äußerst putzigen Verursacher, denn dieser war "stachelig und süß", wie ein Sprecher erklärte.
Die automatische Alarmanlage schlug gegen 2.10 Uhr in der Nacht zu Dienstag an, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.
Zwei Streifenwagen rückten umgehend zu einem Rewe-Markt in der Friedensstraße in Mühlheim am Main aus.
"Vor Ort erwartete die Einsatzkräfte jedoch kein zweibeiniger Einbrecher mit Sturmhaube und Brecheisen, sondern ein eher ungewöhnlicher 'Tatverdächtiger'", erklärte ein Sprecher.
Im Eingangsbereich des Supermarkts konnten die Beamten den Verursacher des Alarms ausmachen: "Vierbeinig, klein, rund und offensichtlich ohne kriminelle Energie", hieß es weiter.
Igel löst Polizei-Einsatz in Mühlheim am Main aus
Der "auf frischer ertappte" Igel habe sich vermutlich bereits am Vortag unbemerkt in den Rewe-Markt geschlichen und sei dann nach Ladenschluss versehentlich im Geschäft eingeschlossen worden, mutmaßt die Polizei.
Bei "seiner Erkundungstour" habe der stachelige Besucher "schließlich die Alarmanlage aktiviert", ergänzte der Sprecher.
Nach der Entdeckung des tierischen Unruhestifters informierten die Polizisten umgehend den Leiter der Rewe-Filiale, sodass "dem kleinen Gefangenen die Tür in die Freiheit geöffnet werden konnte".
"Nach kurzer Begutachtung durfte der Ausreißer seinen nächtlichen Streifzug offensichtlich wohlauf und unversehrt fortsetzen", schloss der Sprecher seinen Bericht ab.
Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen