"Stachelig und süß": Igel-Alarm bei Rewe, zwei Polizeistreifen rücken aus

Mühlheim am Main - Einbruchalarm in einem Rewe-Markt: Doch als die Polizei eintraf, stießen die Beamten auf einen äußerst putzigen Verursacher, denn dieser war "stachelig und süß", wie ein Sprecher erklärte.

Polizei-Einsatz in Mühlheim am Main in der Nacht zu Dienstag: Zwei Streifenwagen rückten zu einem Rewe-Markt aus. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Die automatische Alarmanlage schlug gegen 2.10 Uhr in der Nacht zu Dienstag an, wie das Polizeipräsidium Südosthessen mitteilte.

Zwei Streifenwagen rückten umgehend zu einem Rewe-Markt in der Friedensstraße in Mühlheim am Main aus.

"Vor Ort erwartete die Einsatzkräfte jedoch kein zweibeiniger Einbrecher mit Sturmhaube und Brecheisen, sondern ein eher ungewöhnlicher 'Tatverdächtiger'", erklärte ein Sprecher.

Im Eingangsbereich des Supermarkts konnten die Beamten den Verursacher des Alarms ausmachen: "Vierbeinig, klein, rund und offensichtlich ohne kriminelle Energie", hieß es weiter.