Besitzerin fällt zu Boden - und ihre Katze geht einfach weiter

Als die Katze sieht, wie ihre Besitzerin umfällt, zuckt sie kurz. © Screenshot/TikTok/alofgarden

Oft haben Katzen den Ruf, unabhängig und gleichgültig zu sein. Die TikTok-Nutzerin @alofgarden beschloss, das bei ihrer orangefarbenen Miez auszutesten.

Sie stellte eine Kamera auf und positionierte sich dann in der Mitte ihres Wohnzimmers. Genau in dem Moment, als ihre Katze an ihr vorbei tigerte, tat sie so, als würde sie ohnmächtig werden und fiel zu Boden.

Sobald sie den Boden berührte, erstarrte der Vierbeiner und drehte den Kopf, um zu sehen, was passiert war.

Doch als sie erkannte, dass es 'nur' ihre Besitzerin war, ging die Orange-Gemusterte einfach weiter, ohne ihr einen zweiten Blick zu schenken.