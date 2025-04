Bilderbuch-Katze sucht neues Zuhause: Wer schenkt Tara ein neues Leben?

Diese bildhübsche Katze sucht derzeit ein neues Zuhause und will das Tierheim endlich verlassen. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Bergheim

Mit einer putzigen Charakterbeschreibung durfte sich zuletzt Kätzchen Tara bei den fast 40.000 Followern des Tierheims aus Bergheim vorstellen.

Neben ihrem bildhübschen Aussehen kann die Samtpfote laut ihrer menschlichen Vermieter auch noch mit einem niedlichen und angenehmen Wesen punkten.

"Hätte Heidi Klum eine Sendung mit dem Titel 'Germanys Next Top Cats', wäre Best Agerin Tara zweifellos eine heiße Anwärterin auf den Titel. (...) Die 13-jährige Katzendame haben wir zusammen mit vielen anderen Katzen aus einem Haushalt übernommen, in dem man mit den Tieren überfordert war. Sie hatten es dort zuletzt nicht gut."

Dieser Zustand soll sich nach Wunsch der Tierretter so schnell wie möglich ändern, Tara im selben Atemzug das Paradies auf Erden finden.