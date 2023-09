Blinde Kuh findet nach Rettung aus 19 Jahren Massentierhaltung endlich eine Freundin

Nach ihrer Rettung konnte die blinde Kuh Helen endlich frei ihr Leben auf dem Gnadenhof Uncle Neil's Home genießen. © Montage: @uncleneilshome/TikTok (2)

Uncle Neil's Home ist ein Gnadenhof im US-Bundesstaat New Jersey, der hauptsächlich Nutztiere aufnimmt, damit sie den Rest ihres Lebens in Frieden verbringen können.

Im Zuge dessen retteten sie auch die blinde Kuh Helen, die am 6. Mai 2004 in einem Milchviehbetrieb geboren wurde und 14 Schwangerschaften vor ihrem 15. Lebensjahr aushalten musste.

Davon postete der Hof ein Video auf TikTok, welches inzwischen mehr als 560.000 Mal angesehen wurde.

"Nach 19 Jahren alleine in einem Stall haben wir sie zum Gnadenhof gebracht, wo sie ihren ersten Freund treffen wird", schrieben sie zu ihrem Video dazu, während sie die schrecklichen Zustände der Massentierhaltung zeigen.

Darin ist zu sehen, wie Mitarbeitende Helen auf einen Wagen helfen und dann anschließend beim Hof wieder abladen. Helen scheint sich dort wohlzufühlen, denn auf den Wiesen des Hofes sieht sie glücklich aus.