Bloudhound-Welpe Salem gerät in den Regen: Seine Reaktion ist herzergreifend

USA - Das geht durch Mark und Bein. Salem, der kleine Bloodhound-Welpe, war noch draußen, als es plötzlich ganz schlimm anfing zu regnen. Ein TikTok des kleinen Fellballs bringt die Herzen nur so zum Schmelzen .

So ein kleiner Angsthase. Ein Video, das Salems Herrchen unlängst auf TikTok teilte, zeigt die herzzerreißende Reaktion des kleinen Welpen. Zu sehen ist, wie der kleine Bloodhound völlig verunsichert unter einer Holz-Treppe sitzt. Laut beklagt Salem den strömenden Regen, nutzt dabei die schrägsten Töne.

Salem weiß: Regen ist blöd. Viel lieber chillt der kleine Fellball im eigenen Hundebett. © screenshot/TikTok/scottypnahmsayin

Doch der kurze Clip rief gespaltene Reaktionen hervor: Viele TikTok-Hundeexperten werfen Salems Herrchen vor, sich nicht richtig um den Welpen zu kümmern. Scotty sei ein Tierquäler, schrieben sie.

Einige User wollten gar "sofort vorbeikommen", den "Hund abholen", wie es in der Kommentarspalte zu lesen ist.

Andere Nutzer stellten jedoch schnell fest, dass solches Verhalten ganz typisch für diese Rasse (und manch andere Hunde) sei. Nutzerin Eleanor etwa, sie schrieb: "Bloodhounds sind immer so dramatisch, ich liebe es."

Andere Nutzer sehen das genau so, nehmen Hundehalter Scotty in Schutz und erzählen von ihren Erlebnissen mit den sympathischen Schlappohren mit der besonderen Nase. "Hounds sind so mutig, aber auch dramatisch."

Scotty indes weist die üblen Vorwürfe zurück, dass er seine Tiere schlecht behandelt. Auf einem weiteren TikTok, das er wenig später teilte, sehen wir Salem im Hunde-Bettchen liegend und zufrieden an seinem Spielzeug nagend.

Dazu schrieb Scotty: "Jeder unter meinem Dach fühlt sich wohl, 3 Hunde, 2 Katzen, 1 Frau."