Braunbärenkinder im Tierpark Hexentanzplatz getauft

Anfang des Jahres gab es bei den Braunbären im Tierpark Hexentanzplatz in Thale Nachwuchs. Nun sind die beiden Bärenkinder getauft worden.

Von Lukas Dubro

Thale - Im Tierpark Hexentanzplatz in Thale (Landkreis Harz) sind die beiden Braunbärenkinder getauft worden.

Die beiden Braunbärenkinder sitzen gemeinsam mit Mutter Idun (rechts).
Die beiden Braunbärenkinder sitzen gemeinsam mit Mutter Idun (rechts).  © Matthias Bein/dpa

Das kleine Bärenmädchen heißt Asta Petra, und der Junge Felix Kenai, sagte die Vorsitzende des Fördervereins, Silke Gengert, der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Bei der Zeremonie waren demnach auch die Paten dabei, die Geld für die Tiere gespendet hatten.

Sie erhielten eine Urkunde und eine Jahreseintrittskarte, damit sie jederzeit ihr Patentier besuchen können.

Asta Petra und Felix Kenai waren im Januar 2025 zur Welt gekommen. Sie sind der erste Nachwuchs von Bärenmama Idun und Vater Moritz Bernd.

Die beiden Braunbärenkinder Asta Petra und Felix Kenai laufen im Bärengehege des Tierpark Hexentanzplatz.
Die beiden Braunbärenkinder Asta Petra und Felix Kenai laufen im Bärengehege des Tierpark Hexentanzplatz.  © Matthias Bein/dpa

Die Elterntiere sind beide sechs Jahre alt. Die Kinder und die Mutter seien wohlauf, sagte Gengert.

Der zweite Name des Bärenjunge "Kenai" sei von dem Disney-Film "Bärenbrüder" inspiriert.

