Drama um verwahrlosten Hund geht weiter: Immer mehr Details kommen ans Licht

Bergheim - Eine Woche nach der schockierenden Story um einen ausgesetzten und völlig vernachlässigten Vierbeiner macht das Tierheim Bergheim Nägel mit Köpfen. Jetzt könnte es den Ex-Besitzern an den Kragen gehen!

Kaum hatte der hilflose Vierbeiner das Tierheim betreten, machten sich die Tierretter an das verfilzte Fell. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Komplett verfilzt und einfach sich selbst überlassen hatte es die tapfere Fellnase in der Vorwoche ins Tierheim geschafft, um unter anderem von seinen Fell-Qualen erlöst zu werden.

Seitdem scheinen sich die Mitarbeitenden hinter die Geschichte des Vierbeiners geklemmt zu haben, um für eine gerechte Strafe für den ehemaligen Besitzer zu sorgen.

Denn: Der Hund wurde offenbar mutwillig am Straßenrand ausgesetzt. "Da es viele Spekulationen über den verfilzten Hund von letzter Woche gab, möchten wir hier noch einmal klarstellen, dass der Hund mutwillig in Kerpen ausgesetzt wurde", heißt es im neuesten Beitrag auf Instagram.

Demnach soll ein Jogger den Hund schon in den Morgenstunden entdeckt haben. "Aufgrund unserer Recherchen wissen wir auch recht sicher, dass er bereits am Abend zuvor dort ausgesetzt wurde."