Drama um verwahrlosten Hund geht weiter: Immer mehr Details kommen ans Licht
Bergheim - Eine Woche nach der schockierenden Story um einen ausgesetzten und völlig vernachlässigten Vierbeiner macht das Tierheim Bergheim Nägel mit Köpfen. Jetzt könnte es den Ex-Besitzern an den Kragen gehen!
Komplett verfilzt und einfach sich selbst überlassen hatte es die tapfere Fellnase in der Vorwoche ins Tierheim geschafft, um unter anderem von seinen Fell-Qualen erlöst zu werden.
Seitdem scheinen sich die Mitarbeitenden hinter die Geschichte des Vierbeiners geklemmt zu haben, um für eine gerechte Strafe für den ehemaligen Besitzer zu sorgen.
Denn: Der Hund wurde offenbar mutwillig am Straßenrand ausgesetzt. "Da es viele Spekulationen über den verfilzten Hund von letzter Woche gab, möchten wir hier noch einmal klarstellen, dass der Hund mutwillig in Kerpen ausgesetzt wurde", heißt es im neuesten Beitrag auf Instagram.
Demnach soll ein Jogger den Hund schon in den Morgenstunden entdeckt haben. "Aufgrund unserer Recherchen wissen wir auch recht sicher, dass er bereits am Abend zuvor dort ausgesetzt wurde."
Tierheim schwärzt Ex-Besitzer beim Veterinäramt an
Doch damit nicht genug! Durch intensive Recherchen soll sich herausgestellt haben, dass der verwahrloste Hund gar nicht in den Händen einer hilflosen Person gelebt hat. "Bei dem Besitzer handelt es sich nicht um eine hilflose Person", stellt das Tierheim klar.
Nachdem es bereits in der vorherigen Woche angekündigt wurde, den Fall ans Veterinäramt weiterleiten zu wollen, wurden nun Nägel mit Köpfen gemacht.
Offenbar hat die Situation um den hilflosen Vierbeiner einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen. "In all den Jahren ist noch nie ein Tier in einem so bedauernswerten Zustand zu uns gekommen", lautete das erste schonungslose Fazit.
Aus der Community gibt es für den drastischen Schritt schlussendlich jede Menge Zuspruch und Rückendeckung.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim