Blind und allein: Katzen-Omi Adelgunde will nochmal so richtig kuscheln

Leipzig - Auch wenn Adelgunde aus dem Tierheim Leipzig schon etwas mehr Jahre auf dem Katzenbuckel hat, wünscht sie sich nichts sehnlicher als ein neues gemütliches Zuhause.

Adelgunde wünscht sich Menschen, die sie so lieben, wie sie ist. © Bildmontage: Instagram/Tierheim Leipzig

Dass es niemals zu spät für einen Neustart ist, beweist die Katzen-Omi aus dem Tierheim Leipzig.

Wie so viele ihrer tierischen Mitbewohner kam die süße Fellnase als Fundtier bei den Leipzigern unter. Zum Zeitpunkt ihrer Rettung sei ihr Gesundheitszustand sehr schlecht gewesen. Hinzu kam, dass die Katzendame schätzungsweise weit mehr als 10 Jahre auf dem Buckel hat.

Entsprechend ihres Alters plagen Adelgunde auch die einen oder anderen Problemchen.

Den Tierhelfern zufolge sei sie blind und habe erhöhten Blutdruck. Wie man es von Omas kenne, nehme sie daher täglich Tabletten.

Aufgrund ihrer Einschränkungen sei Adelgunde bisher etwas unsicher unterwegs gewesen.

"Doch wenn ein Mensch sich Zeit für sie nimmt, zeigt sie sich von ihrer verschmusten Seite und genießt Zuneigung sehr", so die Helfer.