Das Amt entschied über sein Schicksal, jetzt will Hund Aslan einfach nur ankommen

Köln - In den sozialen Netzwerken haben die Tierretter aus dem Tierheim Dellbrück am Samstagabend einen herzergreifenden Hilferuf gestartet. Wer schenkt dem zuckersüßen Kraftpaket Aslan ein neues Leben?

Owtscharka Aslan sucht derzeit mit seinen fleißigen Helfern ein neues schönes Zuhause. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück

Mit vereinten Kräften suchen die Mitarbeiter momentan händeringend nach einer neuen Bleibe für den dreijährigen Owtscharka.

Der drollige Vierbeiner kam jüngst auf Anraten des Veterinäramtes im Kölner Osten unter, will das Kapitel Tierheim aber so schnell wie möglich schon wieder schließen.

"Der große Junge scheint ein wirklich netter Kerl zu sein, zumindest zeigt er sich bisher sehr kooperativ und freundlich", lautete die erste sympathische Einschätzung über den jüngst vorgestellten Pflegefall.

Mehr könne man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht über den tierischen Mitbewohner sagen, hieß es. Dafür fehle es einfach noch an Zeit, um alle Facetten kennenzulernen.

Was seinen zukünftigen Wohnort angeht haben seine helfenden Hände aber ganz genaue Vorstellungen. "Was wir aber grundsätzlich sagen können ist, das ein Hund dieser Rasse kein Hund für die Etagenwohnung in der Innenstadt ist."