Die Haut löste sich bereits: Schwein erleidet extremen Sonnenbrand, Besitzerin angeklagt

Pinellas County (Florida/USA) - Vor rund einem Jahr rutsche ein Tierheim aus dem US -Bundesstaat Florida ins Visier der Behörden: Ein riesiges Hausschwein erlitt einen so schweren Sonnenbrand, dass sich die Haut des Tieres löste. Kurz nach dem Vorfall wurde die Besitzerin der Auffangstation wegen Tierquälerei angeklagt - von Einsicht fehlt jede Spur.

Der dicke Vierbeiner Waddles wurde 2024 an die Organisation "SPCA Tampa Bay" übergeben - mit drastischen Folgen. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Pork Butt Pastures Inc. Nonprofit Pig Rescue & Boarding

Der rund 136 Kilogramm schwere Vierbeiner Waddles wurde 2024 von seiner ehemaligen Familie Hernandez an das örtliche Heim "SPCA Tampa Bay" übergeben, nachdem sie ihn seit 2020 aufgezogen hatten. Während eines verheerenden Hurrikanes verloren die ehemaligen Schweinebesitzer sowohl ihr Haus als auch Hof und mussten infolgedessen die Sau abgeben.

"Auf dem ganzen Grundstück standen zwei Scheunen, sonst nichts. Ich dachte, er würde schon irgendwo gut landen", erklärte sein ehemaliges Frauchen gegenüber Tampa Bay Times - dem war allerdings nicht so. Wenige Woche nach der Abgabe ihres schweren Haustieres meldete sich die örtliche Polizei bei der Familie.

Die Beamten erklärten, dass Waddles extrem dehydriert sei und kurz vor dem Tode stünde. Der Vierbeiner wies nach Angaben der Polizei schreckliche Verletzungen eines schweren Sonnenbrandes auf. Mehrere Stellen am Körper des Schweins waren mit offenen Wunden übersät.

Besonders verheerend: Die Stufen zu seinem überdachten Unterschlupf waren so stark bewachsen, dass es dem Vierbeiner kaum möglich war, einen Schattenplatz aufzusuchen.

"Als ich ihn dort sah, war ich absolut entsetzt über seinen Zustand. Er war roh und blutig, hatte kein Wasser – er lag einfach in der heißen Sonne und brutzelte", erklärte die angeklagte Schweinebesitzerin, Kelly Dill, 2025 gegenüber FOX13.

Kurz darauf erhielt Dill eine Geldstrafe in Höhe von 223 US-Dollar (circa. 195 Euro), die sie unweigerlich bezahlte - für das zuständige Gericht war das mehr als ein klares Schuldbekenntnis. Bislang stritt die Leiterin des örtlichen Tierheims jegliches Fehlverhalten ab - damit könnte jedoch bald Schluss ein.