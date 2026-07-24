24.07.2026 19:01 Mann entdeckt Vogel auf seinem Balkon: Beim zweiten Blick traut er seinen Augen nicht

Er kam nach Hause und wollte chillen. Doch als Dan Roy aus Edmonton in Kanada sah, was da für ein Vogel auf ihn wartete, war es mit der Ruhe vorbei.

Von Christian Norm

Edmonton (Kanada) - Er kam nach Hause und wollte auf seinem Balkon chillen. Doch als Dan Roy aus Edmonton in Kanada sah, was da für ein Vogel auf ihn wartete, war es mit der Ruhe vorbei. Roy traute seinen Augen zunächst nicht. Doch dann gestand sich der Kanadier ein, dass er einen Wellensittich vor sich hatte. Aber woher kam das Tier?

Dan Roy konnte kaum glauben, was für ein Vogel es sich auf seinem Balkon gemütlich gemacht hatte. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/danno366 "Er wirkte extrem müde und gestresst", erzählte Roy jetzt in einem Interview mit The Dodo über den Vorfall, der sich bereits vor einigen Wochen ereignet hat. Ihm sei schnell klar gewesen, dass der grüne Vogel jemandem gehören musste, so der Mann. Angelockt hatte er ihn unbewusst mit einem Vogelfutterspender. Vertrauen konnte Roy zu dem Wellensittich allerdings zunächst nicht aufbauen. Im Gegenteil: Das Tier flog irgendwann davon. 45 Minuten lang schien sich die Sache erledigt zu haben, dann kehrte der Vogel überraschend zurück. Roy setzte sich daraufhin mit Vogelfutter in seiner Hand auf den Balkon, während seine Freundin in der Wohnung einen alten Hamsterkäfig als "Notunterkunft" vorbereitete. Tiergeschichten Dramatischer Notfall in der Nacht: Plötzlich kämpft Hündin Leyla ums Überleben Dennoch lief es nicht rund. Der Wellensittich hatte kein Interesse daran, seinem "Möchtegern-Retter" zu nahe zu kommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam endlich Bewegung in die Angelegenheit.

Dan Roy dokumentierte seinen Wellensittich-Fund auch auf TikTok