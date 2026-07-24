Mann entdeckt Vogel auf seinem Balkon: Beim zweiten Blick traut er seinen Augen nicht

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Er kam nach Hause und wollte chillen. Doch als Dan Roy aus Edmonton in Kanada sah, was da für ein Vogel auf ihn wartete, war es mit der Ruhe vorbei.

Von Christian Norm

Edmonton (Kanada) - Er kam nach Hause und wollte auf seinem Balkon chillen. Doch als Dan Roy aus Edmonton in Kanada sah, was da für ein Vogel auf ihn wartete, war es mit der Ruhe vorbei. Roy traute seinen Augen zunächst nicht. Doch dann gestand sich der Kanadier ein, dass er einen Wellensittich vor sich hatte. Aber woher kam das Tier?

Dan Roy konnte kaum glauben, was für ein Vogel es sich auf seinem Balkon gemütlich gemacht hatte.
Dan Roy konnte kaum glauben, was für ein Vogel es sich auf seinem Balkon gemütlich gemacht hatte.  © Bildmontage: TikTok/Screenshots/danno366

"Er wirkte extrem müde und gestresst", erzählte Roy jetzt in einem Interview mit The Dodo über den Vorfall, der sich bereits vor einigen Wochen ereignet hat. Ihm sei schnell klar gewesen, dass der grüne Vogel jemandem gehören musste, so der Mann.

Angelockt hatte er ihn unbewusst mit einem Vogelfutterspender. Vertrauen konnte Roy zu dem Wellensittich allerdings zunächst nicht aufbauen. Im Gegenteil: Das Tier flog irgendwann davon. 45 Minuten lang schien sich die Sache erledigt zu haben, dann kehrte der Vogel überraschend zurück.

Roy setzte sich daraufhin mit Vogelfutter in seiner Hand auf den Balkon, während seine Freundin in der Wohnung einen alten Hamsterkäfig als "Notunterkunft" vorbereitete.

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Dennoch lief es nicht rund. Der Wellensittich hatte kein Interesse daran, seinem "Möchtegern-Retter" zu nahe zu kommen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam endlich Bewegung in die Angelegenheit.

Dan Roy dokumentierte seinen Wellensittich-Fund auch auf TikTok

Dan Roy brauchte Stunden, um das Vertrauen des Wellensittichs zu gewinnen.
Dan Roy brauchte Stunden, um das Vertrauen des Wellensittichs zu gewinnen.  © TikTok/Screenshot/danno366

"Ich saß einfach stundenlang mit einer Handvoll Vogelfutter bei ihm, bis er schließlich auf meiner Hand landete und daraus zu fressen begann (…) Danach dauerte es nicht mehr lange, bis wir ihn in den Käfig und sicher ins Haus bringen konnten. Das war eine riesige Erleichterung", erzählte Roy dem Tiermagazin.

Als Nächstes stellte sich dem Paar die Frage, wie es den Besitzer des tierischen Ausreißers finden sollte. Roys Freundin versuchte ihr Glück mit einer Internet-Recherche. Zu ihrem Staunen wurde sie dort eher zufällig fündig.

Es stellte sich heraus, dass der Wellensittich Chad hieß und eine Familie hatte, die ihn bereits schmerzlich vermisste.

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Nett, wie sie waren, brachten Roy und seine Freundin den Vogel auch noch zurück. Chad hatte sich an jenem Tag also wirklich für den richtigen Balkon für seinen Zwischenstopp entschieden.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/danno366

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