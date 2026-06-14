Die müden Augen eines Helden: Was Feuerwehrmann leistet, berührt so viele Menschen

Indiana (USA) - Diese Geschichte aus dem US-Bundesstaat Indiana geht so vielen ans Herz! Im beschaulichen Madison Township regnete es Ende Mai wie aus Kübeln. Aus Tropfen wurden Pfützen, aus Pfützen reißende Bäche. Die örtliche Feuerwehr musste ran und Captain Joe Sinclair wurde zum Helden.

Captain Joe Sinclair hatte es geschafft, hielt das Rehkitz schützend in seinen Händen. © Facebook/Madison Twp. Fire Department

Der erfahrene Feuerwehrmann und seine Kameraden wurden zu einem Wasserrettungseinsatz gerufen.

Zwischen einem Waldstück und Feldern steckte ein blauer Hyundai samt Fahrer in den Fluten fest. Laut Madison Twp. Fire Department konnte sich die Person im Wagen selbst befreien und in Sicherheit bringen.

Trotzdem waren die Kameraden zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Als die Feuerwehrleute gerade abrücken wollten, hörten sie laute Hilferufe aus den Wassermassen.

Ein Rehkitz trieb in den Fluten, hatte keine Chance, ihnen ohne fremde Hilfe zu entkommen. Jetzt schlug die Stunde von Captain Sinclair. Auf einem Facebook-Video ist zu sehen, wie der Feuerwehrmann, von einem Kollegen gesichert, ins Wasser steigt und selbst Probleme hat, sich auf den Beinen zu halten.