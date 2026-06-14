Die müden Augen eines Helden: Was Feuerwehrmann leistet, berührt so viele Menschen

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Ein Feuerwehrmann aus den USA stürzte sich bei heftigem Regen in einen reißenden Fluss, um ein Rehkitz zu retten.

Von Marcus Scholz

Indiana (USA) - Diese Geschichte aus dem US-Bundesstaat Indiana geht so vielen ans Herz! Im beschaulichen Madison Township regnete es Ende Mai wie aus Kübeln. Aus Tropfen wurden Pfützen, aus Pfützen reißende Bäche. Die örtliche Feuerwehr musste ran und Captain Joe Sinclair wurde zum Helden.

Captain Joe Sinclair hatte es geschafft, hielt das Rehkitz schützend in seinen Händen.
Captain Joe Sinclair hatte es geschafft, hielt das Rehkitz schützend in seinen Händen.  © Facebook/Madison Twp. Fire Department

Der erfahrene Feuerwehrmann und seine Kameraden wurden zu einem Wasserrettungseinsatz gerufen.

Zwischen einem Waldstück und Feldern steckte ein blauer Hyundai samt Fahrer in den Fluten fest. Laut Madison Twp. Fire Department konnte sich die Person im Wagen selbst befreien und in Sicherheit bringen.

Trotzdem waren die Kameraden zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Als die Feuerwehrleute gerade abrücken wollten, hörten sie laute Hilferufe aus den Wassermassen.

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Ein Rehkitz trieb in den Fluten, hatte keine Chance, ihnen ohne fremde Hilfe zu entkommen. Jetzt schlug die Stunde von Captain Sinclair. Auf einem Facebook-Video ist zu sehen, wie der Feuerwehrmann, von einem Kollegen gesichert, ins Wasser steigt und selbst Probleme hat, sich auf den Beinen zu halten.

Feuerwehrmann holt junges Reh aus den Fluten

Ziemlich beste Freunde! Der erfahrene Feuerwehrmann und das junge Reh verstanden sich prächtig.
Ziemlich beste Freunde! Der erfahrene Feuerwehrmann und das junge Reh verstanden sich prächtig.  © Facebook/Madison Twp. Fire Department

Sinclair kämpft sich durch die dreckige Brühe und erreicht das Rehkitz gerade rechtzeitig, als es angeschwommen kommt. Einen Moment später und der Feuerwehrmann hätte den kleinen Vierbeiner wohl verpasst.

Bilder zeigen, wie Sinclair das Kitz anschließend wohlbehalten auf der angrenzenden Straße absetzt und seine schützenden Hände über den kleinen Kerl hält. Eingewickelt in ein warmes Handtuch übergab der Reh-Retter den Waldbewohner an die Mitarbeiter einer örtlichen Tierrettungsstation.

"Die letzte Meldung, die wir erhielten, lautete, dass es dem Rehkitz sehr gut gehe und geplant sei, es in der Nähe des Fundortes wieder in die Wildnis zu entlassen", teilte die Feuerwehr gegenüber dem Magazin People mit.

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Auf dem Facebook-Kanal der Feuerwehr setzte es danach eine positive Nachricht nach der anderen. So viele Herzen wie in diesem Fall sind Captain Joe Sinclair wohl noch nie entgegengeflogen.

Titelfoto: Montage: Facebook/Madison Twp. Fire Department

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