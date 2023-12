Diese Tiergeschichten wärmten in diesem Jahr die Herzen der Menschen

Magdeburg - Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Tiergeschichten in Sachsen-Anhalt, die die Herzen der Menschen erwärmten. Vom Tierheim Stendal über den Zoo Magdeburg bis hin zu Polizeieinsätzen : TAG24 blickt auf das Jahr 2023 zurück.

Zeitgleich setzten sich die Pfleger dafür ein, dass Floki eine Beinprothese bekommt. Bis es so weit war, musste die Fellnase gut versorgt werden.

Kurz vor Weihnachten 2022 wurde der Schäferhund-Mix Floki in einen Zugunfall verwickelt. Dabei erlitt er Verletzungen, infolgedessen ein Bein amputiert werden musste.

Nach einem kurzen Aufenthalt im Tierheim wurden sie wieder in die Freiheit entlassen.

In einem ganz besonderen Fall in Magdeburg mussten die Einsatzkräfte jedoch zwei kleine Hasenbabys aus einer misslichen Lage befreien.

Der Zoo Magdeburg konnte in diesem Jahr süßen Tapir-Nachwuchs vermelden. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ein Jahr ohne niedlichen Nachwuchs im Zoo Magdeburg ist unvorstellbar. Auch im Jahr 2023 gab es wieder erfreuliche Meldungen inklusive süßer Babyfotos.

Die größten Schlagzeilen machte dabei der männliche Nachwuchs des Tapirs Mary im September dieses Jahres.

Im Zoo selbst gibt es seit 43 Jahren Tapire zu bestaunen. In dieser Zeit gab es beachtliche 34 Geburten der sonst in Mittel- und Südamerika sowie in Südostasien lebenden Säugetiere.

Aber auch bei den unter Besuchern allseits beliebten Erdmännchen gab es Zuwachs. Im April vermeldete der Zoo ein neues "Duo".

Die aus Afrika stammenden Raubtiere verkrochen sich jedoch in den ersten Wochen in ihrer unterirdischen Wurfhöhle.

Später wurden sie in die Innenanlage des Eingangsgebäudes verbracht, wo sie vorübergehend von Pflegern besondere Aufmerksamkeit bekamen und umsorgt wurden.

Inzwischen streift der Nachwuchs gemeinsam mit Artgenossen durch das Revier in der Außenanlage.