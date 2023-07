Nach tragischem Zugunglück: Wie der dreibeinige Floki sein Happy End fand

Schäferhund-Mischling Floki hatte in seinem jungen Leben mit einem Zugunfall und daraus resultierenden Verletzungen zu kämpfen. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Wenige Hunde müssen in ihrem jungen Leben so viel durchmachen wie der Schäferhund-Mix Floki. Kurz vor Weihnachten 2022 wurde der Rüde verletzt in der Nähe von Bahngleisen in Stendal (Sachsen-Anhalt) aufgefunden.

Ein Schutzengel hatte glücklicherweise auf ihn aufgepasst, denn er überlebte das Unglück. Doch seine Verletzungen waren so schwerwiegend, dass eines seiner Beine amputiert werden musste.

Seitdem hoppelte Floki auf drei Beinen durch die Gegend und wartete auf den Tag, an dem sein Stumpf genug abgeheilt ist, um eine Prothese zu bekommen.

Wie das Tierheim Stendal Borstel nun auf Facebook mitteilte, ist dieser Tag endlich gekommen. Der schwarze Mischling gewöhnt sich jetzt schon seit einiger Zeit an das neue Bein und wurde währenddessen dauerhaft von Tierärzten untersucht und beobachtet.