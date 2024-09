Dobermann hofft auf rosigere Zeiten: Daher zeigt sich Rosa von ihrer lieben Seite

Ist erst einmal das Eis gebrochen, zeigt sich die Hündin von ihrer besten Seite und ist äußerst lieb und gelehrig. Der Dobermann möchte seinem Menschen unbedingt gefallen und braucht daher klare Regeln und eine konsequente Führung, um zu wissen, was von ihm gewollt ist.

Da die Hündin bei ihrem vorherigen Besitzer ihrer Rasse nicht entsprechend gehalten wurde, kam es in der Vergangenheit zu Bissvorfällen. Doch Rosa benötigt ihren Tierpflegern zufolge nur etwas Zeit, um ihrem Gegenüber Vertrauen zu fassen.

Der aktive Dobermann möchte bei sportlichen Menschen einziehen. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Der Dobermann leidet an Haarausfall und hat deshalb lichtes Fell. Gesundheitlich eingeschränkt ist Rosa dadurch jedoch nicht, wie ihre Tierpfleger mitteilten.

Jedoch neigt die Hündin zu Hautausschlag, wobei sich dieser in der Zeit im Tierheim bisher nicht gezeigt hat. Sollte Rosa in Zukunft Probleme damit bekommen, wird sie ihr Leben lang kostenlos in der Tierarztpraxis des Berliner Tierheims dahingehend behandelt.

Für Rosa wünscht sich das Team hundeerfahrene und sportliche Menschen, die ihr viel beibringen und die Welt zeigen können. Die hübsche Hündin möchte in einen Haushalt ohne Kinder einziehen, der in einer ruhigeren Umgebung liegt.

Falls Du Dobermann Rosa (Vermittlungsnummer 24/1399) das schöne Hundeleben zeigen kannst und ein kuscheliges Körbchen für sie frei hast, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern per Telefon unter 030/76888264.