Ente verfolgt Passanten im Park: Als der Grund herauskommt, brechen so viele Herzen

Brooklyn (New York, USA) - Enten und Parks gehören zusammen wie Pommes und Ketchup. In diesem Fall aus Brooklyn in New York passte allerdings so gar nichts zusammen. Dort verfolgte eine verzweifelte Ente mehrere Fußgänger Ende Juni mit schnellen Schritten. Einige der Passanten beschleunigten sogar ihren Gang, um das Tier abzuschütteln. Was dahintersteckte, kam später heraus - und bricht seitdem reihenweise Herzen auf Facebook.

Die Ente heftete sich mit Feuereifer an einige der Passanten. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/W.I.L.D. for Prospect Park

Fast eine Million Klicks hat das entsprechende Reel bereits erhalten. Der Grund: Bei der Ente handelt es sich um ein Haustier. Rudy, wie die Kleine heißt, war im Park von ihren Besitzern ausgesetzt worden - und gänzlich unfähig, sich in freier Wildbahn zurechtzufinden.

"Die Leute liefen weg (…) ohne zu merken, dass es nur ein Baby war, das Hilfe suchte", erzählte Mary Beth Artz von "They All Want To Live", einer lokalen Tierschutzgruppe, jetzt in einem Interview mit The Dodo.

Artz hatte von dem Vorfall erfahren, nachdem einige Passanten den "Wild Bird Fund" alarmiert hatten. Dieser informierte wiederum die Tierschützerin, die sich bald darauf mit einer Freundin auf den Weg machte.

"Als ich den Anruf erhielt, sank mir das Herz in die Hose", sagte sie gegenüber dem Tiermagazin. "Es nimmt einfach kein Ende mit den Hausenten, die in Stadtparks ausgesetzt werden", erklärte die New Yorkerin.