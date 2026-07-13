Ente verfolgt Passanten im Park: Als der Grund herauskommt, brechen so viele Herzen
Brooklyn (New York, USA) - Enten und Parks gehören zusammen wie Pommes und Ketchup. In diesem Fall aus Brooklyn in New York passte allerdings so gar nichts zusammen. Dort verfolgte eine verzweifelte Ente mehrere Fußgänger Ende Juni mit schnellen Schritten. Einige der Passanten beschleunigten sogar ihren Gang, um das Tier abzuschütteln. Was dahintersteckte, kam später heraus - und bricht seitdem reihenweise Herzen auf Facebook.
Fast eine Million Klicks hat das entsprechende Reel bereits erhalten. Der Grund: Bei der Ente handelt es sich um ein Haustier. Rudy, wie die Kleine heißt, war im Park von ihren Besitzern ausgesetzt worden - und gänzlich unfähig, sich in freier Wildbahn zurechtzufinden.
"Die Leute liefen weg (…) ohne zu merken, dass es nur ein Baby war, das Hilfe suchte", erzählte Mary Beth Artz von "They All Want To Live", einer lokalen Tierschutzgruppe, jetzt in einem Interview mit The Dodo.
Artz hatte von dem Vorfall erfahren, nachdem einige Passanten den "Wild Bird Fund" alarmiert hatten. Dieser informierte wiederum die Tierschützerin, die sich bald darauf mit einer Freundin auf den Weg machte.
"Als ich den Anruf erhielt, sank mir das Herz in die Hose", sagte sie gegenüber dem Tiermagazin. "Es nimmt einfach kein Ende mit den Hausenten, die in Stadtparks ausgesetzt werden", erklärte die New Yorkerin.
Verzweifelte Ente Rudy ist auch auf Instagram zu sehen
Da die Ente praktisch auf einen lieben Menschen wartete, war es überhaupt kein Problem, an sie heranzukommen. "Die Rettung war einfach, weil sie so sehr an Menschen gewöhnt war", sagte Artz. "Ich habe sie einfach hochgenommen."
Kurze Zeit später saß Rudy bereits in der Wohnung ihrer Retterin. Dort konnte sie aber nicht für immer bleiben. Deshalb setzte sich Artz mit einer Kollegin, also einer weiteren Enten-Expertin, in Verbindung.
Diese konnte zum Glück spontan grünes Licht geben.
"Sie wird eine menschliche Familie haben, die sie für immer liebt", freute sich Artz. "Und eine weitere auf Menschen geprägte Ente als beste Freundin", fügte sie abschließend hinzu.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/W.I.L.D. for Prospect Park