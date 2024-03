Ein Blick zum Verlieben: Cicero sucht seinen Seelenverwandten

Delitzsch - Fremden gegenüber reagiert Cicero skeptisch. Doch gibt man ihm Zeit und lernt ihn kennen, zeigt sich, was ihn ihm steckt. Der 10-jährige Senior will nun einen Freund finden, der hinter die toughe Fassade blicken kann.

Auch wenn sich Cicero zunächst skeptisch zeigt, verberge sich hinter der toughen Fassade ein liebevoller und fröhlicher Hund. © Bildmontage: Tierheim Delitzsch/ tierheim-delitzsch.de

"Nimmt man sich die Zeit und lernt den Jungen besser kennen, dann trifft er einem ganz tief im Herzen", schreiben die Tierfreunde des Delitzscher Tierheims auf Facebook.

Dann brauche es auch nicht viel, um den alten Herren glücklich zu machen. Ein paar Leckerlies, Streicheleinheiten und Zeit mit seinen Liebsten seien Wünsche, die Cicero in seinem bisherigen Leben verwehrt geblieben sind.

Am wichtigsten sei ihm jedoch, einen Partner an seiner Seite zu haben, der ihn versteht und ihn so liebt, wie er ist.

"Trotz seiner stattlichen Größe schlummert tief in ihm ein Hasenherz. Viele Dinge bereiten ihm Sorgen, egal ob Fahrrad, Auto oder ein fremder Mann", so die Delitzscher.

In diesen Situationen sehe er seine Bezugspersonen als Ressource, weswegen es Menschen brauche, die erkennen, wann er einer Situation am liebsten entfliehen möchte.

Habe er einen Zweibeiner einmal in sein Herz geschlossen, zeige er sich völlig unproblematisch, fröhlich und liebevoll.

Auch im Umgang mit anderen Fellnasen, insbesondere mit Hündinnen, sei Cicero fit. Dennoch entscheide letzten Endes immer die Sympathie.