Ein Hund mit einem Neujahrsvorsatz: 2024 will Django ein Zuhause!

Seit Mai wartet Django nun schon auf ein neues Zuhause. © Tierschutzverein Leipziger Land/ Tierheim Oelzschau

Wegen Problemen mit den Kindern seiner vorherigen Besitzer sei er damals abgegeben worden. "Wie genau sich das äußerte, ist uns leider nicht bekannt", schreiben die Tierhelfer auf ihrer Homepage.

Django sei ein freundlicher und sogar witziger Hund, bei dem es nur etwas Geduld erfordere, um miteinander warmzuwerden.

Dennoch sei der Französische-Bulldoggen-Mischling hin und wieder auch mal etwas eigen.

So habe er beispielsweise einige Stellen, an denen er es weniger mag, angefasst zu werden. Aus diesem Grund sollte vor allem beim Tierarzt auch an einen Maulkorb gedacht werden, um Unfälle zu vermeiden.

Dennoch sei der kleine Hunde-Opi ein liebenswerter Begleiter, der mit seinem Freund fürs Leben gern auch mal eine größere Runde spazieren geht.

Zudem sei Django stubenrein, könne Auto fahren und laut seinen Vorbesitzern auch mal allein bleiben.

Für seinen Schützling wünscht sich das Tierheim ein Zuhause bei einem Partner mit Erfahrung, ohne Kinder oder Katzen. Auch ein ambitionierter Erst-Hund-Besitzer würde für den Rüden infrage kommen.