Ein "Lolli" unter Freunden: Kolossaler Braunbär wird zur Naschkatze

Russland - Dieser Mann hat uns allen (k)einen Bären aufgebunden! Wer in einem Wald auf gefürchtete Wildtiere stößt, hat in der Regel nichts mehr zu lachen. Eine völlig kuriose Geschichte aus dem fernen Russland offenbart jedoch eine ganz andere Realität.

In seiner linken Hand hat er seinem ungleichen Freund - immerhin bringen Braunbären mehrere Hundert Kilos auf die Rippen - ein süßes Geschenk mitgebracht.

Von rechts stampft der russischsprachige Mann mittleren Alters mit seinen dicken Winterstiefeln in Video, begrüßt den Bären sofort mit freundlichen Worten.

Ein verschneites, einsames Waldstück, ein Braunbär und mittendrin ein Spaziergänger: Was die Zutaten für einen gruseligen Horrorfilm sein könnten, der selbstredend nur für den Zweibeiner übel enden würde, ist in Wahrheit eine skurrile Romanze zwischen Mensch und Tier .

Der Snack für zwischendurch scheint dem braunen Koloss sichtlich zu schmecken. Ob er diesen letztlich komplett verdrückt, ist in der nur gut 30-sekündigen Aufnahme auf dem Instagram -Kanal des Bärenfreundes leider nicht zu sehen.

Das Raubtier kann es kaum erwarten und übernimmt von nun an selbst das Kommando, indem es das mehrere Zentimeter lange Leckerli einfach zwischen seine Pfoten klemmt und drauflos nascht.

Sein Freund in Menschengestalt packt sein mitgebrachtes "Geschenk" aus und hält ihm daraufhin bereitwillig die Süßigkeit, einen rotfarbigen Lollipop, entgegen.

Neugierig will das stolze Tier wissen, was ihn da erwartet, und streckt prompt seine Bärenschnauze nach oben.

Der "Bärenkumpel" scheint derweil eine richtige Beziehung zu dem Tier aufgebaut zu haben, so posiert er in seinen weiteren Clips immer wieder in ähnlich riskanter, aber liebevoller Form mit dem Bären. Dieser hat den harmonischen Aufnahmen zufolge wohl nicht nur den Lollipop zum Fressen gern.