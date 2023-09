Esel bekommt pinkes Einhorn geschenkt: Was dann passiert, entzückt das Netz

Der Esel Donkey freute sich wahnsinnig über sein neues pinkes Einhorn. © @debbieschluterman/TikTok

Auf TikTok postet eine Frau namens Debbie niedliche Videos von ihrem ungewöhnlichen Haustier, einem achtjährigen Esel namens Donkey (Englisch für Esel).

In einem unglaublich niedlichen Video zeigt sie, wie sehr sich Donkey über ein Geschenk von ihr freut. Der kurze Clip begeisterte Nutzerinnen und Nutzer der Social-Media-Plattform im Handumdrehen und wurde inzwischen schon mehr als 1,9 Millionen Mal angesehen.

Schon als Debbie mit dem Spielzeug an den Zaun herantritt, ist das Tier wahnsinnig aufgeregt. Es springt am Zaun hin und her und scheint sich unglaublich zu freuen.

Als seine Besitzerin das kleine pinke Einhorn dann endlich in seinen eingezäunten Bereich wirft, beschnuppert er seinen neuen Freund kurz und rastet dann vor Freude komplett aus.

Dann fängt Donkey an, mit seinem pinken Einhorn im Kreis zu tanzen. Er scheint sich vor lauter Aufregung nicht mehr einkriegen zu können.