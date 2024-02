Expertin wird wegen krankem Waschbären gerufen: Dann erkennt sie den Irrtum

Long Island (New York) - Sie hat in ihren Dienstjahren schon vieles gesehen. Doch bei diesem Waschbären musste Karenlynn Stracher zweimal hinschauen. Die Wildtierretterin aus Long Island, New York, war im Januar eigentlich zu Hilfe gerufen worden, weil das arme Tier sehr krank sein sollte. Doch als sie den Waschbären endlich zu Gesicht bekam, erkannte sie den Irrtum.