Fahrer muss scharf bremsen: Als er erkennt, welches Tier auf der Straße läuft, zückt er sofort die Kamera

Ameisenigel , auch Echidna genannt, gelten als äußerst scheu. Sollte es dennoch zu einer Begegnung kommen, sind die Tiere in der Regel allein. Umso verzückter waren Waldron und Lee, als sie die niedliche Gruppe sahen.

"Wir wussten, dass dies ein ganz besonderer Moment war und waren so froh, dass wir ihn auf Video festhalten konnten", erläuterten die beiden.

Dort legten sie eine Vollbremsung hin, als ihnen im Nebel eine Gruppe Ameisenigel über den Weg lief. "Wir hatten beide ein Gefühl der Ehrfurcht, als sie über die Straße gingen", so Waldron und Lee im Gespräch mit The Dodo .

Ameisenigel werden auch als Schnabeligel oder Echidna bezeichnet. © 123RF/artistrobd

Während des australischen Winters (der gerade in Down Under herrscht) bilden Ameisenigel Paarungszüge wie den, den Lee und Waldron gesehen haben.

"Uns war nicht ganz klar, wie besonders das war, bis wir es auf TikTok gepostet haben und jeder anfing, zu kommentieren, wie viel Glück wir hatten, so etwas zu sehen", sagten die zwei.

Wer die Tiere je gesehen hätte, sei in der Regel auf maximal zwei gestoßen.



Doch nicht nur die TikTok-User waren von der ungewöhnlichen Sichtung begeistert - fast 50.000 haben den Clip bisher angesehen. Auch örtliche Tierschutz- und Tourismusverbände zeigten sich ähnlich euphorisch.

"Wie süß diese Jungs sind!", schrieb zum Beispiel "Visit Northern Tasmania" in einem Facebook-Posting zu dem Video: "Dies ist eine großartige Erinnerung daran, auf tasmanischen Straßen vorsichtig zu fahren und sich bewusst zu sein, dass wir diesen Raum mit der einheimischen Tierwelt teilen."