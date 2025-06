Autos stoppen, um Hund über Straße laufen zu lassen: Doch es ist ein anderes Tier

Yellowstone National Park (Wyoming) - Die Sache wirkt eindeutig: Im Yellowstone-Nationalpark in Wyoming halten mehrere Autos auf einer Landstraße an, um einen Hund durchzulassen. Schließlich ist das helle Halsband des ansonsten schwarzen Vierbeiners auch aus der Entfernung gut zu erkennen. Doch in Wahrheit läuft da ein anderes Tier über die Straße.