Französische Bulldogge sieht zwar niedlich aus - doch Interessenten sollten sich nicht täuschen lassen

Während Spaziergängen in Gesellschaft anderer Hunde verhält sich die Fellnase ruhig und lässt sich gut an seinen Artgenossen vorbeiführen.

Im Berliner Tierheim hat der kleine Hund Unterschlupf gefunden. © Tierheim Berlin

In solchen Fällen zeigt sich der niedliche Hund von seiner anderen Seite und wird schnell ungehalten. Dann versucht er zu schnappen oder sich in der Leine zu verbeißen. Aus diesem Grund wird Nokart nur an rasseerfahrene Menschen abgegeben, die an seinen Schwachstellen zusammen mit ihm arbeiten.

Französische Bulldoggen sind meist überzüchtet und haben aufgrund ihrer flachen Nase Probleme beim Atmen. Nokart hingegen hat Schwierigkeiten beim Laufen und kann trotz seines jungen Alters keine Treppen mehr steigen. Im Berliner Tierheim wird der Hund lebenslang kostenlos auf seinen Bewegungsapparat behandelt.

Seine erweiterte Speiseröhre erfordert, dass er erhöhte Mengen Futter zu sich nimmt, um Erbrechen zu vermeiden.



Trotz seiner Baustellen hofft der Hund auf ein liebevolles Zuhause in einer ruhigen, ebenerdigen Umgebung ohne Kinder. Ob er sich als Zweithund eignet, müsste im Einzelfall getestet werden.

Wenn Du für Nokart ein kuscheliges Körbchen frei hast, dann melde Dich bei seinen Tierpflegern per Telefon unter 030 76888-264 und planen mehrere Besuche im Tierheim ein, um Nokart in Ruhe kennenzulernen.