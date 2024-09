Frau postet Video ihres neuen Haustiers: Kurz darauf rasten alle aus!

Bushtick (Simbabwe) - Damit hatte sie absolut nicht gerechnet: Am Wochenende stellte Gabriela (27) auf ihrem TikTok-Account ein Video ein, in dem sie erklärte, dass sie einen Welpen bestellt, aber versehentlich eine Hyäne erhalten habe. In dem Clip ist tatsächlich ein Hyänen-Jungtier zu sehen, das sich scheu unter einer Kommode in einer Wohnung verschanzt. Beim TikTok-Publikum ist das Entsetzen groß!