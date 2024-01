Frau rettet misshandelten Zebra-Pferde-Mix: Tier bedankt sich auf die süßeste Art!

"Als sie weg waren, kam Pete einfach durch den Zaun zu mir und schmolz in meinen Händen dahin. Ich wusste sofort, dass ich ihn retten würde", erzählt sie gegenüber The Dodo. Zuhause angekommen realisierte Emma, wie schlecht es dem braun-gestreiften Tier ergangen sein muss.

Doch eine Entdeckung, die sie am selben Abend machte, sollte ihre Sicht - und damit auch das Leben von Zorse Pete für immer verändern.

Auf einer Auktion für exotische Tiere in Texas ( USA ) entdeckte US-Amerikanerin Emma (31) genau so ein Tier. Zunächst verwarf sie den Gedanken, den zehn Jahre alten und stark abgemagerten Hengst namens Pete zu adoptieren. Die Kreuzung gilt als sehr schwer zähmbar, immerhin steckt zur Hälfte ein Wildtier drinnen.

Streifen wie ein Zebra, braunes Fell wie ein Pferd: Dieser ungewöhnliche Hybrid zweier Arten wird Zorse genannt. In der Natur kommt diese Kreuzung nur sehr selten vor. Meist ist menschliches Eingreifen - oft zu Unterhaltungszwecken - schuld.

Endstation Paradies: Nach Jahren der Qual ist Zorse Pete nun endlich glücklich und zufrieden. © Montage: Screenshots/Instagram/thedodo+skydogsanctuary (3)

"Pete ist stark abgemagert, hat überall Narben am Körper und seine Hufe sind in einem katastrophalen Zustand", so die Tierschützerin. "Als wir zu Hause ankamen, ließ er sich einfach auf den Boden fallen und rollte fröhlich herum."

In den kommenden Tagen und Wochen näherte sich Emma dem scheuen Tier immer mehr an, bewahrte jedoch eine gesunde Distanz. "Ich glaube, diese Kreuzungen sollten nicht domestiziert werden, immerhin sind Zebras Wildtiere", erklärt sie. "Ich ließ ihm viel Freiraum und las seine Körpersprache."

Nur eine Sache zog Pete öfter in Menschennähe: Streicheleinheiten am Ohr!

Mittlerweile verbringt Pete seine Tage im Skydog Sanctuary. "Er fühlte sich bei mir sichtlich wohl, aber ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er mehr brauchte. Mehr Platz, mehr Freunde, mehr Freiheit", so Emma.

Die 9000 Hektar Land, die das Team im Oregon besitzt, bieten ihm genau das. Zahlreiche Pferde haben hier das Paradies gefunden: Sie dürfen sie einfach sie selbst sein, wild herumrennen und in Herden leben.