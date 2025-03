Frau spürt nachts, dass etwas über sie kriecht: Als sie es berührt, springt sie aus dem Bett!

Bribie Island (Australien) - Für die meisten Menschen bleibt ein solcher Moment für immer ein Albtraum, aus dem man zum Glück wieder erwacht. Nicht so für eine Australierin aus Bribie Island. Ashley Rhodes hat am vergangenen Freitag buchstäblich am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn nachts im eigenen Bett etwas an einem hochkriecht.