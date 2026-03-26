Frau trifft auf Baby-Orang-Utan: Was dann passiert, führt zum schönsten Tag ihres Lebens

Salt Lake City (Utah, USA) - Dieser Zoobesuch hat sich für sie in vielerlei Hinsicht gelohnt. Harley schwärmt inzwischen sogar vom "schönsten Tag" ihres Lebens. Der Grund ist eine ganz besondere Begegnung mit einem Baby-Orang-Utan im "Utah's Hogle Zoo" in Salt Lake City.

Harley kann ihr Glück über die Interaktion mit dem Orang-Utan-Baby kaum fassen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/harley.colqui

Ein entsprechendes Video geht seit dem vergangenen Monat auf TikTok viral. Darin kommt das süße Jungtier direkt auf Harley zu. Schnell wird der jungen Frau klar, dass es das Kleine auf ihre Fingernägel abgesehen hat.

Harley hat diese nämlich sehr aufwendig lackiert. Also presst sie beide Hände gegen die Scheibe, die zwischen ihr und dem süßen Tierbaby steht. Daraufhin begutachtet das Äffchen die Nägel mit prüfendem Blick.

Es vergibt sogar ein paar Küsschen, die es direkt gegen die Scheibe drückt. Harley kann ihr Glück derweil nicht fassen, lacht euphorisch in die Kamera.

Große Begeisterung kommt auch beim TikTok-Publikum auf. Der Beitrag erhält fast eine Million Klicks und mehr als 250.000 Likes - ein wirklich guter Schnitt.

Im Interview mit Newsweek hat Harley jetzt übrigens verraten, was genau sie sich an dem Tag auf die Nägel lackiert hatte.