Frau trifft auf Baby-Orang-Utan: Was dann passiert, führt zum schönsten Tag ihres Lebens
Salt Lake City (Utah, USA) - Dieser Zoobesuch hat sich für sie in vielerlei Hinsicht gelohnt. Harley schwärmt inzwischen sogar vom "schönsten Tag" ihres Lebens. Der Grund ist eine ganz besondere Begegnung mit einem Baby-Orang-Utan im "Utah's Hogle Zoo" in Salt Lake City.
Ein entsprechendes Video geht seit dem vergangenen Monat auf TikTok viral. Darin kommt das süße Jungtier direkt auf Harley zu. Schnell wird der jungen Frau klar, dass es das Kleine auf ihre Fingernägel abgesehen hat.
Harley hat diese nämlich sehr aufwendig lackiert. Also presst sie beide Hände gegen die Scheibe, die zwischen ihr und dem süßen Tierbaby steht. Daraufhin begutachtet das Äffchen die Nägel mit prüfendem Blick.
Es vergibt sogar ein paar Küsschen, die es direkt gegen die Scheibe drückt. Harley kann ihr Glück derweil nicht fassen, lacht euphorisch in die Kamera.
Große Begeisterung kommt auch beim TikTok-Publikum auf. Der Beitrag erhält fast eine Million Klicks und mehr als 250.000 Likes - ein wirklich guter Schnitt.
Im Interview mit Newsweek hat Harley jetzt übrigens verraten, was genau sie sich an dem Tag auf die Nägel lackiert hatte.
Virales TikTok-Video zeigt berührenden Moment zwischen Orang-Utan-Baby und Harley
Sie habe rot-weiß-schwarze Spider-Man-Nägel getragen, erzählte sie dem US-Magazin. Die Faszination des Tierbabys dauerte unterdessen weit länger an, als es das Video vermuten lässt. "Ich war bestimmt 15 Minuten dort", sagte die Zoo-Besucherin stolz.
Die tolle Interaktion mit dem kleinen Orang-Utan lässt erahnen, dass diese Tiere besonders schlau sind. Im Vergleich mit Gorillas und Schimpansen schneiden Orang-Utans bei Intelligenztests oft sogar etwas besser ab, berichtet der WWF.
Auch über einen tollen Orientierungssinn und ein sehr gutes Gedächtnis sollen die Tiere verfügen. Das könnte Harley in die Karten spielen.
Denn womöglich erinnert sich das Affenbaby an die junge Frau, wenn sie das nächste Mal im Zoo vorbeikommt, spätestens bestimmt dann, wenn Harley ihre Nägel vorzeigt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/harley.colqui