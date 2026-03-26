Kater Uno wird von niemanden vermisst: Wer schenkt ihm endlich ein liebevolles Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Uno? Der Kater ist seit zwei Monaten im Tierheim in Hamburg . Doch er sucht ein neues, liebevolles Zuhause.

Der kleine Kater Uno ist freundlich und lässt sich gerne streicheln, zeigt aber auch, wenn ihm etwas nicht gefällt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass der vierjährige Kater am 3. Februar 2026 zu ihnen ins Tierheim gekommen ist.

Uno ist eine Europäische Kurzhaar Katze, welche bereits kastriert und stubenrein ist. Sein Fell ist schwarz-weiß marmoriert.

Die kleine Samtpfote kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Da scheinbar niemand den kleinen Kerl vermisst, suchen die Pfleger nun ein neues liebevolles Zuhause für den Kater.

Die Pfleger beschreiben Uno als "freundlichen Schmusetiger", der jedoch auch typisches Katzenverhalten an den Tag legen kann.

Uno mag es gestreichelt zu werden, allerdings scheut die Fellnase sich nicht davor, deutlich zu zeigen, wenn er mal seine Ruhe braucht.