Schweren Herzens abgegeben: Sibirischer Schönling will Einzelprinz sein

Wittenberg - Nachdem sich Kater Oscar mit seinen neuen Mitbewohnern immer wieder in den Haaren hatte, sucht er ein Zuhause, in dem er endlich die ungeteilte Aufmerksamkeit genießt.

Mit seinen neuen Mitbewohnern kam Kater Oscar (6 Jahre alt) einfach nicht klar. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Beachtliche Statur, wallende Löwenmähne und ein eindringlicher Blick - wer Oscar sieht, möchte ihn einfach nur kuscheln. Desto mehr verwundert es, dass der Schöne eine neue Familie sucht.

Der Grund dafür seien einige spontane Änderungen in seinem ehemaligen Zuhause: "Nach einem schweren Verlust in der Familie zogen in seinen Haushalt die hinterbliebenen Tiere der Mama ein. Während sich Hund und alle Katzen gut miteinander arrangieren konnten, fand Oscar leider keinen Frieden", berichtet das Tierheim Wittenberg auf Facebook.

Trotz jeglicher Bemühungen habe sich der sibirische Waldkater mit seinen neuen Mitbewohnern einfach nicht anfreunden können.

Letzten Endes sei es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Vierbeinern gekommen, weswegen die Familie den traurigen Entschluss fasste, sich von Oscar zu trennen.