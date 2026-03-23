Schweren Herzens abgegeben: Sibirischer Schönling will Einzelprinz sein
Wittenberg - Nachdem sich Kater Oscar mit seinen neuen Mitbewohnern immer wieder in den Haaren hatte, sucht er ein Zuhause, in dem er endlich die ungeteilte Aufmerksamkeit genießt.
Beachtliche Statur, wallende Löwenmähne und ein eindringlicher Blick - wer Oscar sieht, möchte ihn einfach nur kuscheln. Desto mehr verwundert es, dass der Schöne eine neue Familie sucht.
Der Grund dafür seien einige spontane Änderungen in seinem ehemaligen Zuhause: "Nach einem schweren Verlust in der Familie zogen in seinen Haushalt die hinterbliebenen Tiere der Mama ein. Während sich Hund und alle Katzen gut miteinander arrangieren konnten, fand Oscar leider keinen Frieden", berichtet das Tierheim Wittenberg auf Facebook.
Trotz jeglicher Bemühungen habe sich der sibirische Waldkater mit seinen neuen Mitbewohnern einfach nicht anfreunden können.
Letzten Endes sei es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den Vierbeinern gekommen, weswegen die Familie den traurigen Entschluss fasste, sich von Oscar zu trennen.
Schmusekater will seine Zweibeiner ganz für sich allein haben
"Dabei ist Oscar ein ganz anderer Kater", so die Tierhelfer. "Unglaublich lieb, verschmust, lässt sich liebend gerne kämmen und ist absolut menschenbezogen."
Die Wittenberger gehen davon aus, dass der Sechsjährige die Aufmerksamkeit seiner Menschen schlichtweg für sich allein haben wolle. Aus diesem Grund suchen sie für den Wohnungskater ein ruhiges Zuhause, ohne andere Tiere.
Seine zukünftigen Besitzer sollten zudem unbedingt wissen, dass Oscar Blasensteine hat und daher spezielles Futter sowie regelmäßige Kontrollen seines Urins benötigt. Mit der richtigen Pflege könne aber auch er ein langes und glückliches Katerleben führen.
Solltet Ihr mit Oscar Euren Freund fürs Leben entdeckt haben, meldet Euch per Mail beim Tierheim Wittenberg.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.