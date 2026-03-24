Sieben Katzen in Kartons entsorgt: Ein grausames Detail macht fassungslos

Offenbach/Heusenstamm - Ein verstörender Fund, der nicht nur bei Tierfreunden für Entsetzen sorgt! Bei Offenbach wurden sieben Katzen einfach herzlos im Wald entsorgt.

An keiner Stelle in den Kartons waren Luftlöcher eingelassen, sodass ein Ersticken der Katzen mindestens billigend in Kauf genommen wurde. © Waldzoo Offenbach

Entdeckt wurden die Fellnase von einem Mann und einer Frau, die sich auf einem Parkplatz an der L3405 zwischen Offenbach und Heusenstamm aufhielten, so eine Meldung des Offenbacher Waldzoos.

Aus drei dort abgestellten Pappkartons drangen Geräusche heraus. Als die beiden nachsahen, bot sich ihnen ein trauriges Bild: verängstigte, verstörte Katzen, offenbar schutzlos sich selbst überlassen wurden.

Zu allem Überfluss befanden sich in den Kartons nicht einmal Luftlöcher zum Atmen. Es bestand also akute Lebensgefahr.

Bei den Samtpfoten handelt es sich um fünf unkastrierte Kater sowie zwei weibliche Tiere, die vermutlich trächtig sind.

Da der Waldzoo nicht genug Kapazitäten für die Katzen hatte, wurde das benachbarte Offenbacher Tierheim kontaktiert, die alle sieben Vierbeiner sofort aufgenommen haben. Von den Tierschützern werden sie nun medizinisch untersucht und versorgt.

Ohne Konsequenzen soll dieser schlimme Vorfall von Tierquälerei nicht bleiben, weshalb der Waldzoo Anzeige erstatten will.