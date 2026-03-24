Sieben Katzen in Kartons entsorgt: Ein grausames Detail macht fassungslos
Offenbach/Heusenstamm - Ein verstörender Fund, der nicht nur bei Tierfreunden für Entsetzen sorgt! Bei Offenbach wurden sieben Katzen einfach herzlos im Wald entsorgt.
Entdeckt wurden die Fellnase von einem Mann und einer Frau, die sich auf einem Parkplatz an der L3405 zwischen Offenbach und Heusenstamm aufhielten, so eine Meldung des Offenbacher Waldzoos.
Aus drei dort abgestellten Pappkartons drangen Geräusche heraus. Als die beiden nachsahen, bot sich ihnen ein trauriges Bild: verängstigte, verstörte Katzen, offenbar schutzlos sich selbst überlassen wurden.
Zu allem Überfluss befanden sich in den Kartons nicht einmal Luftlöcher zum Atmen. Es bestand also akute Lebensgefahr.
Bei den Samtpfoten handelt es sich um fünf unkastrierte Kater sowie zwei weibliche Tiere, die vermutlich trächtig sind.
Da der Waldzoo nicht genug Kapazitäten für die Katzen hatte, wurde das benachbarte Offenbacher Tierheim kontaktiert, die alle sieben Vierbeiner sofort aufgenommen haben. Von den Tierschützern werden sie nun medizinisch untersucht und versorgt.
Ohne Konsequenzen soll dieser schlimme Vorfall von Tierquälerei nicht bleiben, weshalb der Waldzoo Anzeige erstatten will.
Wer hat verdächtige Handlungen oder Personen an der Landstraße gesehen?
Besonders hervorgehoben werden soll der Einsatz der Finder, die nicht weggeschaut haben. Ihr Handeln könnte den Katzen das Leben gerettet haben.
Gleichzeitig richtet der Waldzoo einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat - insbesondere am Sonntagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr - soll sich beim Veterinäramt Offenbach melden. Möglich ist dies unter der Rufnummer 06980654910.
Titelfoto: Montage: Waldzoo Offenbach