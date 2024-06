Frau wundert sich über seltsames Tier: Was sie dann beobachtet, raubt ihr den Atem

London (England) - Was ist denn das für ein merkwürdiges Tier? In etwa dieser Gedanke schoss Molly Spalter durch den Kopf, als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung im Süden Londons in den Garten blickte. Der kleine Vierbeiner, dessen Fell ziemlich durchnässt wirkte, irrte dort vergangenen Monat etwas planlos umher. Fasziniert zückte Spalter ihre Kamera, um ein paar Aufnahmen von dem mysteriösen Tier zu machen. Was sie dann beobachtete, raubte ihr den Atem.