Frauen versuchen große Spinne zu fangen: Am Ende sind sie sprachlos!

Sydney (Australien) - Was für ein Albtraum für Menschen mit Spinnenphobie! Drei junge Britinnen mussten kurz vorm Jahreswechsel gegen eine Riesenkrabbenspinne in ihrem WG-Badezimmer in Sydney kämpfen. Während sich nur eine von ihnen langsam, aber ängstlich vorwagte, hielt die zweite Abstand, derweil die dritte im Bunde mehrere Wein- und Panikattacken erlitt. Als die Frauen dachten, sie wären das Tier los, verschlug es ihnen nur wenige Tage später endgültig die Sprache.