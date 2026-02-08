Fünf verwaiste Frischlinge im Wohnzimmer: Familie in Hessen zieht Wildtiere groß

Wanfried - Fünf Frischlinge grunzen und quieken im Wohnzimmer von Ernst-Wilhelm und Friederike Kalden fröhlich vor sich hin. Der Tierarzt aus Wanfried im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis und seine Frau ziehen gemeinsam schon seit Jahren verletzte und verwaiste Wildtiere auf.

Zwei der gut gelaunten Frischlinge schauen neugierig aus einer Transportbox. © Hannes P. Albert/dpa

Derzeit kümmert sich das Paar um gut 50 Tiere, darunter Schwäne, Rehe, Schafe, Hirsche - und die kleinen Wildschweine.

Ein Jäger fand die Jungtiere Anfang Dezember verwaist im Wald und brachte sie zu den Kaldens. Das Paar zieht die Frischlinge seither in seinem Wohnzimmer mit der Flasche auf.

"Mit den jungen Tieren hier im Haus zu wohnen, ist eigentlich eine sehr erfüllende Sache", sagt Tierarzt Kalden. Im Stall könne man nicht so genau kontrollieren, ob sie sich wohlfühlen und was zu machen sei.

"So leben sie mit uns zusammen, haben keine Angst vor Menschen, und dadurch hat die ganze Familie auch eine Menge Spaß mit ihnen", erzählt Kalden.