Hahn wurde auf Balkon angekettet: Er sollte gemästet und gegessen werden

München - Im Münchner Tierheim hat sich eine besondere Schicksalsgemeinschaft zusammengefunden. Drei Hähne hoffen nach einem bewegten Leben auf ihr Happy End.

Als Micki im Tierheim ankam (l.), war er ein kränkelndes Kerlchen. Heute (r.) ist aus ihm ein stattlicher Hahn geworden. © Tierheim München (2)

"Hahn Micki wurde zusammen mit Artgenossen auf einem Balkon entdeckt – eingesperrt in einem winzigen Käfig, angekettet, ohne Bewegungsfreiheit", berichtet der Münchner Tierschutzverein.

Die Tiere mussten ihr Dasein auf durchweichten Pappen fristen, saßen in ihren eigenen Ausscheidungen und warteten so auf den Tod. Denn wie sich herausstellte, sollten sie gemästet und später gegessen werden.

Auch bei zwei weiteren Hähnen wurde kein Mitleid gezeigt: Apocalypso und Drachenlord wurden im Wald ausgesetzt und dort sich selbst überlassen. Für die Haustiere wäre es das sichere Ende gewesen.

Glücklicherweise wurden alle drei Hähne gerettet und ins Münchner Tierheim gebracht. Zunächst waren sie in einem denkbar schlechten gesundheitlichen Zustand.

Doch trotz der Umstände hatten die Tiere ihren Lebenswillen nicht eingebüßt, so der Tierschutz.