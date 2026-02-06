Hahn wurde auf Balkon angekettet: Er sollte gemästet und gegessen werden
München - Im Münchner Tierheim hat sich eine besondere Schicksalsgemeinschaft zusammengefunden. Drei Hähne hoffen nach einem bewegten Leben auf ihr Happy End.
"Hahn Micki wurde zusammen mit Artgenossen auf einem Balkon entdeckt – eingesperrt in einem winzigen Käfig, angekettet, ohne Bewegungsfreiheit", berichtet der Münchner Tierschutzverein.
Die Tiere mussten ihr Dasein auf durchweichten Pappen fristen, saßen in ihren eigenen Ausscheidungen und warteten so auf den Tod. Denn wie sich herausstellte, sollten sie gemästet und später gegessen werden.
Auch bei zwei weiteren Hähnen wurde kein Mitleid gezeigt: Apocalypso und Drachenlord wurden im Wald ausgesetzt und dort sich selbst überlassen. Für die Haustiere wäre es das sichere Ende gewesen.
Glücklicherweise wurden alle drei Hähne gerettet und ins Münchner Tierheim gebracht. Zunächst waren sie in einem denkbar schlechten gesundheitlichen Zustand.
Doch trotz der Umstände hatten die Tiere ihren Lebenswillen nicht eingebüßt, so der Tierschutz.
Tierheim München rettet Hähne vor dem sicheren Tod: Finden sie ihr Happy End?
In der Obhut des Tierheims haben sich Micki, Apocalypso und Drachenlord inzwischen gut erholt. "Aus geschwächten, kleinen Hähnen sind stattliche Tiere geworden, die nun bereit sind für ein neues Leben", erklärt das Tierheim. Dabei soll es den Vögeln an nichts mangeln. Frische Luft, ausreichend Platz und sozialer Kontakt sind für eine artgerechte Haltung ausschlaggebend.
Sie brauchen einen sicheren, gut isolierten Stall, der Schutz und Wärme bietet. Auf einer eingezäunten Auslauffläche möchten sie scharren, picken und ihre Umgebung erkunden dürfen. Da Hühner Gruppentiere sind, ist die Gesellschaft von Artgenossen sehr wichtig für ihr Wohlbefinden. "Allein oder nur zu zweit zu leben, entspricht nicht ihrem natürlichen Verhalten", betont der Tierschutz.
Mit der zweiten Chance im Leben sollen die Hähne ein liebevolles Zuhause finden, wo sie glücklich sein dürfen. Eine Einzelvermittlung in eine bestehende Hühnergruppe ist ebenfalls möglich.
Kannst Du diesen Wunsch erfüllen und hast die passenden Voraussetzungen zur Hühnerhaltung? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000520 im Kleintierhaus OG.
Titelfoto: Tierheim München (2)