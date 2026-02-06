Horror-Anblick auf Pelzfarm: Hunderte Tiere aus miserablen Zuständen gerettet

Ohio (USA) - Schrecklicher Fund im US- amerikanischen Bundesstaat Ohio: Auf einer abgelegenen Pelzfarm haben Tierschützer bei frostigen Temperaturen mehr als 330 Tiere aus katastrophalen Gehegen gerettet.

Zahlreiche Tiere waren verängstigt und waren gegenüber den Helfern misstrauisch. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/humaneworldforanimals

Auf dem Gelände der Grand River Fur Exchange fanden die Helfer der Organisation Humane World for Animals überwiegend Füchse, Kojoten, Waschbären, Stinktiere sowie Wolf-Hund-Hybride und Opossums. Einige von ihnen waren stark abgemagert, dehydriert oder bereits gestorben.

Der Tierschutzverein hielt den grausamen Moment in einem Instagram-Video fest. Die Fellnasen lebten in engen Gitterkäfigen und waren so der dort herrschenden Kälte hilflos ausgeliefert. Wie der Mirror berichtete, wurden mehrere Kadaver in den kleinen Gehegen entdeckt.

"Der Farmer ist gestorben und so brach auch die Versorgung der Tiere vollständig zusammen", erklärte die Organisation in ihrem Post. Es sei der schlimmste Einsatz seiner Laufbahn gewesen, beichtete Adam Parascandola, Vizepräsident des Animal Rescue Teams von Humane World for Animals.

Die Angst und das Leid der Tiere seien allgegenwärtig gewesen, sagte er. Viele Fellnasen hätten sichtbare Verletzungen gehabt, wie beispielsweise fehlende Gliedmaßen - eine mutmaßliche Folge von Stahlfallen, mit denen Wildtiere gefangen werden.