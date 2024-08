Fußgänger müssen zweimal hinschauen, dann erkennen sie die Notlage des Tieres

Bei diesem Anblick rieb sich der ein oder andere zunächst verwundert die Augen: Was saß denn da für ein merkwürdiges Wesen herum?

Von Christian Norm

Irvington (New Jersey) - Bei diesem Anblick rieb sich der ein oder andere zunächst verwundert die Augen: In Irvington, New Jersey, sorgte im vergangenen Jahr ein ungewöhnliches Wesen für Verwunderung. Auf den ersten Blick irritierte die Passanten vor allem der Kopf der Kreatur. Schließlich wurde ihnen klar, wer da durch ihre Nachbarschaft streifte: Eine Katze, die ihren Kopf versehentlich in ein Glasgefäß gesteckt hatte - und ihn nun nicht mehr herausbekam.

Was ist denn das für ein Wesen? © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Eileen DiNicola Als sie auf die Notlage der Fellnase aufmerksam wurden, versuchten mehrere Anwohner, ihr zu helfen. Unter ihnen Marcia Sandford Fishkind und Eileen DiNicola, die sich vergeblich bemühten, die Katze einzufangen. Doch trotz ihres Handicaps gelang es der Samtpfote immer wieder, zu entkommen. Zunehmend verzweifelt versuchten Fishkind und DiNicola, deshalb über Facebook Kontakt zu John Debacker aufzunehmen. Debacker gilt in der Region nämlich als einer der besten Tierrettungsexperten. Eigentlich wollte er über die Feiertage Urlaub machen. Doch er konnte nicht anders als den Frauen und der Katze zu helfen. Tiergeschichten Kampf ums Rollfeld: Frecher Mungo legt sich mit Schlange an Er sei über Weihnachten in New Jersey gewesen, als er zu Hilfe eilte, sagte Debacker diese Woche im Gespräch mit The Dodo. Vor Ort habe er das arme Tier schließlich hinter einem Zaun erspäht.

