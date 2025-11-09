"Glücks-Bärchis": Diese Tierkinder verdrehen allen den Kopf

München - Sechs Kaninchen-Kinder warten im Münchner Tierheim auf ein neues Zuhause. Die nach den "Glücks-Bärchis" benannten Hoppler lassen reihenweise Herzen schmelzen.

Sechs kleine Kaninchen warten im Münchner Tierheim auf ein neues Zuhause. © Bildmontage: Tierheim München (2)

Löwenköpfchen-Zwergkaninchen Schmuse-Bärchi, Überraschungs-Bärchi, Hurra-Bärchi, Regenbogen-Bärchi, Schlummer-Bärchi und Wunsch-Bärchi sorgen derzeit für gute Laune im Kleintierhaus.

Die Häschen wurden Ende April beziehungsweise Ende Mai 2025 geboren und sind nun bereit, in ihr eigenes Zuhause umzuziehen. Die quirlige Truppe besteht aus vier männlichen und zwei weiblichen Tieren - Jungkaninchen.

Alle sind putzmunter und altersgemäß neugierig. "Manche zeigen sich besonders abenteuerlustig und frech, andere sind eher ruhig und sanft", so die Pfleger über das Kaninchen-Chaos.

Nach gelungener Vergesellschaftung könnten die Kaninchen auch zu einer bestehenden Gruppe vermittelt werden. Wichtig ist, dass sie in ihrem neuen Zuhause viel Platz haben. Bei zwei aktiven Kaninchen beträgt die Mindestgröße sechs Quadratmeter, so das Tierheim.

Auch die Mama der Gruppe hofft übrigens noch auf ein schönes Plätzchen. Alles zu den Haltungsanforderungen erfährst Du im Kleintierhaus. Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000530 oder per E-Mail an [email protected].