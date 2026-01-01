Frau spürt plötzlich scharfen Stich am Fuß: Was sie dann tut, ist lebensgefährlich

Als Mikayla vor wenigen Tagen in der Nähe ihres Gartens im australischen Moreton Bay gebissen wurde, machte sie alles anders als man denken würde.

Von Christian Norm

Moreton Bay (Australien) - Nach diesem Schrecken setzte sie die völlig falschen Prioritäten. Als Mikayla (23) vor wenigen Tagen in der Nähe ihres Gartens im australischen Moreton Bay von einer Schlange gebissen wurde, machte sie sich keine Sorgen um sich selbst, sondern um das Wohlergehen des Tieres - ein lebensgefährlicher Fehler.



Mikayla (23) wurde vor wenigen Tagen von einer gefährlichen Schlange gebissen. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 Die junge Frau war versehentlich auf das Reptil getreten, hatte kurz danach einen scharfen Stich gespürt. "Zum Glück bin ich mit dem Fußgewölbe draufgetreten, und sie ist ganz schnell weggekrochen, sodass sie keine größeren Verletzungen davongetragen hat", erzählte Mikayla jetzt in einem Interview mit Yahoo News Australia. Auch über ihre leichte Kleidung ärgerte sie sich im Nachhinein - die Australier genießen ja gerade ihre Sommermonate. "Ich hatte mich gerade in Badekleidung umgezogen, mir schnell etwas übergezogen und wollte zu meinen Nachbarn schwimmen gehen", erklärte die 23-Jährige. Aber warum machte sie sich zunächst so gar keine Sorgen um ihre potenziell tödliche Bisswunde?

Geschichte wird auch auf Facebook-Seite der Sunshine Coast Snake Catchers verbreitet