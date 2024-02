Glückspilze aus Wurzen: Diese Vierbeiner sind doch noch fündig geworden

"Susi und Alma sind sehr glücklich sich gefunden zu haben", so die Tierfreunde.

Am liebsten sei sie aber bei der 14-jährigen Tochter Alma. Seither seien die beiden enge Freundinnen geworden.

Wie das Tierheim mitteilt, erkundet sie in ihrem neuen Heim gern das Treppenhaus und lerne wohl so langsam auch den Kater der Familie kennen.

Die Last einer älteren Katze oder eines kranken Hundes wollen sich nur die Wenigsten aufbürden. Aus diesem Grund weiß das Tierheim Wurzen diejenigen zu schätzen, die ihren älteren Schützlingen eine Chance geben.

Hund Taz (10) und Kater Carlos (20) hatten beide das Glück, Menschen zu finden, die ihnen trotz ihres hohen Alters eine Chance gaben. © Bildmontage: Tierheim Wurzen

Ähnliches Glück hatten auch Carlos und Taz.

"Sich ein altes, krankes Tier zuzulegen, sollte gut überlegt sein", erklärt die Besitzerin von dem 20 Jahre alten Kater Carlos.

"Mit Carlos haben wir einen guten Fang gemacht. Er fühlt sich bei uns pudelwohl und dankt uns das mit vielen Schmuse-Einheiten."



Auch er würde hin und wieder die Geduld seiner Besitzer fordern. Doch seien es gerade die älteren Fellnasen, die sich ein kuscheliges, warmes Plätzchen in entspannter Umgebung bei einer liebevollen Familie verdient hätten.

Denn das Leben im Tierheim bedeutet für die Tiere immer auch ein gewisses Maß an Stress, der den Senioren zusätzlich zu schaffen macht.

So sei Hund Taz während der anderthalb Jahre, die er in Wurzen auf eine Familie wartete, sehr unglücklich und immer aufgeregt gewesen.

Kurz vor Weihnachten ging sein Traum dann endlich in Erfüllung. In seinem neuen Zuhause fand er schon nach kurzer Zeit die Ruhe und Entspannung, die sich ein 10-jähriger Hund verdient hat und freundete sich sogar mit der Hündin des Hauses an.

"Sein neues Hobby ist in der Küche zu stehen und beim Kochen zuzuschauen", schreiben die Wurzener.

Vielleicht findet auch Ihre Euren Seelenverwandten unter den Bewohnern des Tierheim Wurzen. Alle Tiere könnt Ihr auf der Homepage kennenlernen.