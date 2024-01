"Goldig und liebevoll": Dulphy wünscht sich endlich ein Zuhause

Bevor sie bei den Oelzschauern einzog, lebte Dulphy in Rumänien. © Bildmontage: Tierschutzverein-Leipziger-Land.de

Im Juni 2023 kam die Mischlingshündin aus dem rumänischen Partnerheim "Smeura" bei den Oelzschauern unter.

Seither arbeiten die Tierschützer mit ihrem Schützling daran, etwas aufzutauen und Vertrauen zu fassen.

"Dulphy zeigt sich eher zurückhaltend und schüchtern und benötigt einfach etwas mehr Zeit, um sich sicher zu fühlen", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Trotz alledem habe die Sechsjährige auch schon ordentlich Fortschritte gemacht. So weiche das anfängliche Unwohlsein beim Gassigehen endlich dem Spaß an der Zeit in Gemeinschaft.

Besonders ihre Stammbegleitung, die sie als "goldige und liebevolle Hündin" beschreibe, habe sie dabei überzeugt.

Für Dulphy wünschen sich die Oelzschauer einen Partner, mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Zudem raten die Helfer zu einem Hundetrainer, der sich mit ihr der Herausforderung "Familienleben" stellt.